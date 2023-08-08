Женя Львовская стала одним из участников фестиваля СИГНОН Open Air Fest 2023

Местом проведения летнего музыкального фестиваля СИГНОН Open Air Fest 2023 4 – 6 августа стала подмосковная Руза. В первый день фестиваля на Малой сцене сольный концерт дала автор-исполнитель Женя Львовская – яркий участник события. Сольник прошел в преддверии намеченного на осень 2023 года выхода дебютного альбома певицы. Также на фестивале состоялись выступления хедлайнеров мероприятия – групп UMA2RMAN и Андреграунд, ЛИНДЫ, Тоси Чайкиной и других.

Женя Львовская в начале своей карьеры пела на площадках столицы популярные каверы. Сегодня правнучка сценариста, поэта-песенника и драматурга Михаила Григорьевича Львовского («Вагончик тронется – перрон останется», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Точка, точка, запятая») продвигает собственный музыкальный проект. Отличительная черта композиций – нежный протест, интеллигентная рефлексия и самоирония в гимне внутренней свободе. Уже совсем скоро поклонникам певицы станет известно, что наполняет океаны, кто дружит ночью, в чем виноваты метеорологи.

Посетителей фестиваль привлек обилием концертов с участием звездных исполнителей –их состоялось более 20 на трех музыкальных площадках. В программу фестиваля также были включены 25 мастер-классов от популярных спикеров шоу-бизнеса (Лина Арифулина, Игорь Наумов, Валерия Ковальзон, Нани Ева, Лев Слепнер, Алина Ростоцкая, Андрей Щукин, Ольга Олейникова), семейная творческая развивающая программа, пляжный отдых на берегу Москвы-реки и другие развлекательные мероприятия.