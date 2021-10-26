Жители Кубани автоматически получат выплаты в связи с утратой имущества

Жители Краснодарского края смогут в автоматическом режиме получать единовременную материальную помощь в связи с утратой имущества при возникновении чрезвычайных ситуаций в регионе. Для этого власти федерального субъекта задействуют Платформу государственных сервисов. В том числе, кубанцы смогут рассчитывать на автоматические выплаты в связи с нанесением вреда здоровью от природных катаклизмов либо прочих ЧС.

«В Краснодаре будут организованы масштабные учения, посвященные навыкам оказания финансовой помощи населению, пострадавшему от чрезвычайной ситуации. Мероприятия пройдут в столице Кубани согласно решению Правительства России, с последующим масштабированием на все федеральные субъекты. Инновационный принцип получения субсидий в так называемом едином окне позволит российским гражданам, потерявшим личное имущество либо получившим вред здоровью, подать документы в одном месте и сразу же принять все положенные субсидии, без обращения в инстанции и длительного хождения по кабинетам», – рассказал Александр Молчанов, замдиректора Департамента оперативного управления МЧС РФ.

Он отметил, Кубань – один из пилотных российских регионов, в которых работают специалисты Межведомственной рабочей группы по цифровизации процессов оказания финансовой помощи населению, пострадавшему вследствие той либо иной чрезвычайной ситуации.

Ранее стало известно, что власти Краснодарского края выплатят компенсацию жителям села Сергей-Поле, которые утратили личное имущество из-за оползня.

Источник фото: pravo-rus.com