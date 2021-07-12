Жители Протвино задали вопросы о мерах поддержки людям с ограниченными возможностями

О доступной среде, мерах поддержки людей с ограниченными возможностями и насущных проблемах говорили в Протвино. На встречу с жителями приехали советник губернатора Московской области Александр Коган и депутат Госдумы Михаил Терентьев.

Михаил Борисович ответил на вопросы и разъяснил изменения законодательства в сфере социальной поддержки. В частности, он сообщил, что медико-социальная экспертиза станет более человекоориентированной. Минтруд вносит изменения в порядок получения инвалидности. По ряду серьёзных заболеваний её можно будет получить заочно. Упрощена будет и процедура получения пенсии по инвалидности, а сроки рассмотрения и оформления необходимых для этого бумаг сократятся с нескольких месяцев до недели без всякой беготни по инстанциям.

О том, какие меры поддержки инвалидов существуют в Московской области, и новых социальных объектах, которые скоро появятся в Подмосковье, рассказал Александр Коган. Отвечая на вопросы, он рассказал о планах по благоустройству с учетом требований доступной среды и подтвердил, что собирается участвовать в будущих выборах в качестве кандидата от «Единой России».

— Сегодня состоялся хороший, открытый разговор. Очень много вопросов было связано с социальными льготами и выплатами, прожиточным минимумом для членов семьи, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, созданием необходимых условий для обучения детей и взрослых с ограниченными возможностями. Сейчас в этом направлении есть перекосы. Жители совершенно справедливо требуют от нас рассмотреть эти проблемы, разобраться с ними. С точки зрения социальных инициатив и подобных предложений, сегодняшняя встреча была особенно полезна, – подвёл итог советник губернатора.

Во встрече также приняли участие глава г.о. Протвино Сергей Поярков, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Вольховский и депутат Совета депутатов Александр Булатов.