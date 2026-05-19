Жители столицы рассказали о музеях, старинных районах и неожиданных уголках Москвы в рамках проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу»

Москва вошла в число регионов-лидеров по количеству заявок на участие в проекте «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» от программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» (реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети»). Во время конкурсного отбора молодые москвичи рассказывали о городе через личные истории, любимые места и неожиданные открытия, показывая столицу не только как мегаполис, но и как пространство памяти, культуры и живой городской среды.

Всего на участие в проекте поступило более 3 000 заявок из всех 89 регионов страны. Финалисты отправятся в медиаэкспедиции в Смоленск либо Елец – города, получившие статусы «Молодёжная столица России – 2026» и «Город молодёжи». В поездках участники будут создавать авторский контент, знакомиться с локальными молодёжными сообществами, посещать ключевые события в рамках Дня молодёжи и даже станут героями документальных фильмов о путешествии.

Для участия конкурсантам нужно было рассказать о своём регионе в формате текста, фоторепортажа или видеоролика в социальной сети «ВКонтакте», выбрав одну из пяти тем: история, спорт, искусство, наука или природа. Участники из Москвы особенно часто обращались к теме городской культуры, архитектуры и сочетания исторического наследия с ритмом современной столицы.

Так, Александра Кобылянская, участник отборочного этапа проекта «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу», мечтает побывать во всех регионах страны и уже посетила 22 региона России, а свою конкурсную работу посвятила культурной жизни Москвы:

«Я часто говорю своим студентам, что им повезло жить и учиться в Москве, в городе с невероятно развитой культурной и событийной инфраструктурой. Немыслимо выбрать какую-то ключевую особенность города-палитры, но для меня самое средоточие культурной жизни Москвы – это её музеи, а феномен среди них – Пушкинский музей, огромный, сложно и одновременно уютно устроенный», – вспоминает Александра.

Марина Мачикина поделилась местом, которое открыла для себя совсем недавно:

«Тимирязевская академия, время там как будто остановилось. Уютное, нетипичное для шумной Москвы, оно буквально дышит историей. Я часто путешествую по России, и некоторые корпуса учебного заведения похожи на достопримечательности в центре провинциальных городов. Удивительно, что корпуса, здания в округе, выполнены в разных архитектурных стилях. Здесь есть и совсем недавно отремонтированные, так и постройки 19 века», – делится Марина.

Юлия Малышева посвятила конкурсную работу районам Москвы, которые редко попадают в туристические маршруты, но при этом хранят богатую историю:

«В Москве множество районов находятся далеко от центра. На первый взгляд, они могут показаться спальными. Но на деле у них есть туристический потенциал. Хочу показать это на примере одного района. Данный район находится на севере города и называется Куркино, сегодня здесь проживает около 33 тысяч человек. Село Куркино стало частью Москвы в 1985 году. А в XIX веке это было место, где имели дачи состоятельные москвичи. Летом в то время многие, кто мог себе позволить, уезжали за город. Поэтому в Куркино удалось отдохнуть и художнику Левитану, и режиссёру Станиславскому, писателям Герцену и Куприну, а также поэту Некрасову», – рассказывает Юлия.

Валерия Агеева показала Москву как город контрастов, где архитектура сочетается с природой и зелёными пространствами:

«Ты к нам в Москву приезжай и пройди по Арбату, окунись на Тверском в шум зелёных аллей. Эту песню хочется петь столице бесконечно, только представьте, как весеннее цветение яблонь и сирени сменяется золотом и багрянцем листвы осенью. И самое удивительное, как город небоскрёбов может оставаться одним из самых зеленых мегаполисов планеты. Здесь, среди шума проспектов, прячутся природные сокровища: Лосиный остров с вековыми деревьями, Битцевский лес с родниками, Воробьёвы горы с захватывающим видом на столицу…», – подмечает Валерия

Сейчас конкурсные работы оценивает экспертный совет, в который вошли фотографы, видеографы, цифровые продюсеры, блогеры и лидеры мнений. Итоги отборочного этапа будут объявлены 24 мая 2026 года. После этого финалисты начнут подготовку к медиаэкспедициям вместе с наставниками проекта и разработают контент-планы будущих поездок.

Проект «Больше, чем путешествие в молодёжную столицу» стал продолжением инициативы «Обмен молодёжными столицами», которую программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» реализовывала в 2024 и 2025 годах. В новом сезоне возможность отправиться в путешествие и стать авторами контента о молодёжных городах страны получили участники из всех регионов России. Информация об организаторах, полных правилах проведения конкурсного отбора, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных поездок размещена в положении.