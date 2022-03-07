Жители Тухарда одобрили программу переселения и развития поселка, разработанную совместно с «Норникелем»

По инициативе горно-металлургического гиганта в российской Арктике продолжает реализовываться стартовавшая осенью 2021 года процедура СПОС — свободного, предварительного и осознанного согласия. Жителям заполярного поселка Тухард, который оказался в запрещенной для постоянного проживания санитарно-защитной зоне производственного предприятия, компанией предоставлена возможность самим выбирать вариант своего будущего. 4 марта, в рамках третьего раунда консультаций, тухардцы дали согласие на программу переселения и развития своего поселка.

Вот уже пятый месяц внимание заинтересованной общественности приковано к небольшому местечку Тухард, расположенному в российской Арктической зоне. «Место, где добывают огонь» — так с ненецкого языка переводится название этого посёлка. Именно здесь впервые на Русском Севере в октябре 2021 года стартовала инициированная компанией «Норильский никель» процедура СПОС — свободного, предварительного и осознанного согласия. Повод для ее запуска достаточно весомый: переселение жителей поселка, который стихийно возник в 70х годах прошлого века, за границы санитарно-защитной зоны промышленного предприятия, постоянное проживание в которой запрещено российским законодательством.

Во время первого раунда консультаций специалисты ГМК и независимые эксперты из Межрегиональной общественной организацией в сфере защиты прав коренных народов «КМНСОЮЗ» ознакомили северян с их правами в рамках проведения процедуры СПОС. Спустя месяц, 29 ноября, в рамках второго этапа переговоров тухардцы (78 человек) дали свое согласие на участие в процедуре и сформировали Совет представителей поселка, который выступил координатором всех переговоров и обсуждений. На начало весны 2022 года был запланирован третий сход жителей. «Последние месяцы Совет представителей проводил консультации со всеми жителями поселка. Впереди предстоит большая работа, ведь наш совет — это главное связующее звено между компанией и жителями. Мы все будем в ближайшие годы контролировать процесс строительства, согласовывать все параметры. Я считаю чрезвычайно важным, что именно мы, коренные ненцы, жители Тухарда, сами выбираем сейчас то, что нам нужно, то, как и где жить нашим детям», — заявил 4 марта глава Совета представителей поселка Тухард Игорь Ямкин.

В рамках нынешнего раунда консультаций были рассмотрены два основных вопроса. Во-первых, жителям необходимо было обсудить предложенную им программу переселения и развития поселка (в частности, его будущее местоположение и инфраструктуру). Во-вторых, тухардцам предстояло дать свое принципиальное согласие (или несогласие) на реализацию этой программы. По итогу третьего раунда сход единогласно проголосовал за участие в программе. Итогом встречи стало подписание соглашения о даче СПОС главой Совета представителей поселка и гендиректором АО «Норильсктрансгаз» Марком Шилыковским. В документе, помимо прочего, четко оговорены условия переселения в новый посёлок или иной населенный пункт региона. Кроме того, в нем закреплены обязательства «Норникеля» перед тухардцами. «Подписанное соглашение было целью переговоров с использованием принципа СПОС, потому что в Декларации ООН о правах коренных народов сказано, что коренные народы могут быть перемещены только после дачи СПОС и подписания соглашения, согласования условий, на которых это переселение состоится. Только после этого компания и жители могут идти дальше и реализовать программу переселения», — прокомментировал итоги третьего раунда зампредседателя Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.

В рамках третьего этапа консультаций были учтены все пожелания жителей, касающиеся инфраструктуры нового поселка. Конкретные решения относительно архитектурного облика будущего населенного пункта будут выработаны уже в этом году. Строительство планируется завершить в 2026 году. «Сегодня и жители Тухарда, и компания сделали важный шаг, аналогов которому не было в Российской Арктике. В октябре 2021 года мы впервые пришли к жителям, рассказали им про процедуру СПОС и начали обсуждение вопроса переселения. Сегодня мы подписали соглашение о СПОС и теперь можем перевести все консультации в практическую плоскость. Впереди большая работа по согласованию всех архитектурных и инфраструктурных решений нового поселка и непосредственно по самому строительству», — заключил вице-президент «Норникеля» Андрей Грачев.