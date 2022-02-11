Жителю Петербурга современную кресло-коляску подарил депутат Михаил Романов

Общество
11 февраля 2022

21-летний Сергей Белов из многодетной семьи получил современное инвалидное кресло-коляску от депутата Госдумы РФ Михаила Романова. Цена аппарата составляет более 300 тыс. руб. В ней предусмотрены все требуемые опции, которые способствуют улучшению качества жизни лиц с ДЦП.

Белову врачи диагностировали множественные нарушения развития, в т.ч. опорно-двигательного аппарата. Молодой человек опробовал оборудование в «Центре социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Колпинского района «Поддержка», где и состоялась встреча Романова и семьи Беловых. Кресло было передано Сергею в собранном виде и готовым к использованию.

Современная коляска позволяет с легкостью перемещаться по слякоти и снегу. Специальная корзина, которой оснащен аппарат, делает возможной перевозку легкого багажа.

Помимо 21-летнего Сергея, семья Беловых также воспитывает двух дочерей. Мать является домохозяйкой, отец (единственный кормилец) – сборщиком мебели. У девочек проблем со здоровьем нет.

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