ЖК «Город на реке Тушино-2018»: новогодний эксклюзив! Ипотека со ставкой 2,9% на весь срок кредитования

Компания «БЕСТ-Новострой» (уполномоченный агент по продажам квартир в ЖК «Город на реке Тушино-2018») сообщает о возможности воспользоваться новогодним спецпредложением от застройщика.

В ЖК «Город на реке Тушино-2018» до 31 декабря 2020 года действуют эксклюзивные условия по оформлению ипотечного кредита от Банка Дом.рф. В рамках спецпредложения покупатели 3-х и 4-х-комнатных квартир могут воспользоваться ипотекой со ставкой от 2,9% годовых, которая будет действовать весь срок кредитования!

Ставка 2,9% годовых предлагается заемщикам с первоначальным взносом от 50% от стоимости выбранной квартиры, при взносе от 15% действует ставка 3,1% годовых. Срок кредитования – до 30 лет.

«Это уникальная ипотечная программа, практически ничем не уступающая по своим условиям европейской ипотеке, – комментирует Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой». – Главное, что благодаря столь низкой ставке ипотечный платеж становится ниже, чем платеж при аренде аналогичной квартиры. Стоит воспользоваться этим предложением до Нового года, ведь в следующем году могут измениться условия кредитования, а цены на квартиры будут повышены».

ЖК «Город на реке Тушино-2018» – пятикратный лауреат премии Urban Awards. Трижды входил в ТОП-10 самых востребованных новостроек столицы. Кварталы 1, 2 и 3 уже заселены, ведется заселение домов в квартале 4. Покупатели могут выбрать квартиры в кварталах 5 и 6. Для новоселов открыты продажи кладовых помещений и машино-мест в двухуровневом подземном паркинге (доступ в паркинг через лифты Otis). В 2021 году в комплексе будет благоустроен пешеходный бульвар и парк общей площадью 15 гектаров. Также стартовало строительство школы на 1100 учащихся или 44 класса. В ЖК «Город на реке Тушино-2018» уже работает детский сад, рассчитанный на пребывание 9 групп малышей одновременно.