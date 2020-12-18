ЖК «Ореховый» — новый проект от группы компаний ИнтерСтрой в Севастополе

Общество
18 декабря 2020

ЖК «Ореховый» — это новый жилой комплекс в экологически благополучном районе Севастополя с активно развивающейся инфраструктурой от группы компаний «ИнтерСтрой». ЖК расположенна улице Горпищенко в быстроразвивающемся районе Севастополя.

Рядом с домом есть всё для комфортной жизни, включая остановки общественного транспорта, школы, поликлиники, детские сады. 

Многие объекты инфраструктуры и туристические достопримечательности находятся всего в нескольких минутах езды на машине или общественном транспорте:

  • Парк для детей «Лукоморье» — 7 мин. пути;
  • Известная достопримечательность «Малахов курган» — 10 мин.;
  • Мемориальный комплекс и парк «Сапун-гора» — 5 мин.;
  • Вокзалы — 10 мин.;
  • Центр города — 15 мин.;
  • Пляж и парк Ушакова балка — 10 мин.;

Возведение комплекса предполагается по современным технологиям. ЖК представляет собой четыре 9-этажные секции, выполненные по технологии монолитно-каркасного строительства.

При покупке квартиры в ЖК «Ореховый» владельцы могут рассчитывать на следующие условия: 

  • комфорт — территория будет благоустроенной, вокруг комплекса будут располагаться спортивные и детские площадки;
  • забота об автолюбителях — благодаря отдельным гаражным боксам о сохранности машины можно будет не беспокоиться;
  • современные планировки — в ЖК доступны варианты квартир разной площади с современными функциональными планировками;
  • надежный застройщик — 15 лет на рынке, успешно введено в эксплуатацию более 50 объектов общей площадью свыше 700 000 м2;
  • удобные варианты покупки — приобрести квартиру можно как за наличные, так и в ипотеку с господдержкой по сниженной процентной ставке.

Ипотечный партнер – ГЕНБАНК:

  • процентная ставка — от 5,5%;
  • максимальная сумма кредита – 6 млн руб.;
  • максимальный срок кредита – 25 лет;
  • первоначальный взнос – от 15%;

Отлично развитая сеть маршрутов общественного транспорта и удобные подъездные пути в совокупности с тишиной спального района делают жилой комплекс отличным выбором как для комфортного проживания, так и как объект для инвестиций и последующей выгодной сдачи квартиры в аренду.

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