Журнал Cbonds Review обнародовал текст беседы с Президентом Корпорации «Гарант-Инвест» Алексеем Панфиловым

В интервью журналу Cbonds Review сообщил президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов рассказал о том, что уже много лет Корпорация уделяет внимание меценатству и благотворительности. За последние несколько лет она существенным образом усилила свою социальную ответственность, запустив ряд проектов в сфере экологии и внедрения «зеленых» технологий.

По словам Алексея Панфилова, ФПК «Гарант-Инвест» является первым отечественным эмитентом «зеленых» облигаций в сфере коммерческой недвижимости. В настоящее время на Мосбирже торгуется два выпуска таких облигаций компании. Вырученные средства девелопер направляет на цели модернизации своих ТЦ и МФЦ, ведения зеленого строительства нового МФЦ WEST MALL, внедрения ресурсосберегающих технологий. Кроме того, данные средства обеспечивают в целом улучшение качества городской среды и инфраструктуры, в том числе они позволяют широко применять «зеленые» технологии, как внутри, так и снаружи торговых центров. Рейтинговое агентство каждый год подтверждает соответствие целей использования средств условиям выпуска «зеленого» облигационного займа, — добавил Алексей Панфилов.