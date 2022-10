Журнал PNAS объявил о сотрудничестве со Straive в сфере услуг по производству контента

Национальная академия наук США выбрала Straive, лидера в области технологических решений для контента, EdTech и данных, для предоставления комплексных услуг по производству контента для своей флагманской публикации Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS).

PNAS — один из наиболее часто цитируемых и всеобъемлющих междисциплинарных научных журналов мира, ежегодно публикующий более 3500 научных статей. Журнал является авторитетным источником передовых оригинальных исследований, охватывающих биологические, физические и социальные науки.

Сотрудничество включает в себя производство цифрового контента, в том числе техническое редактирование, структурирование контента, корректуру и подготовку к публикации, с использованием платформы для публикации контента компании Straive, с обеспечением полного соответствия высоким редакционным стандартам PNAS и требованиям к публикациям.

Исполнительный редактор PNAS Диана Cулленбергер (Diane Sullenberger) заявила следующее: «Целью PNAS является максимально широкое распространение результатов научных исследований высочайшего качества, охватывающих различные дисциплины. Взаимодействуя с компанией Straive, мы расширяем наши обязательства по публикации научного контента высочайшего качества и повышению его ценности».

«Мы рады сотрудничеству с PNAS. Наш подход предполагает предоставление PNAS ультрасовременных услуг по производству контента, поддерживающих уникальные требования к рабочему процессу, с одновременным обеспечением эффективности, качества и прозрачности. Наша команда тесно сотрудничает с руководством PNAS в целях обеспечения плавной интеграции нашей платформы и инструментов и точного внедрения процедур PNAS», — заявил президент и операционный директор компании Straive Прабхакар Бисен (Prabhakar Bisen).