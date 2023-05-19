Журналисты раскрыли детали биографии первооткрывателя лжецарских останков

В 2021 году был опубликован трёхтомник Следственного Комитета «Преступление века», в главе 10 которого повторяется версия эпохи «развитого социализма»: якобы глубоко верующий бывший советский следователь, переквалифицировавшийся в кинодраматурги, Гелий Рябов в 1976 году как бы на свой страх и риск, но с благословения тогдашнего министра внутренних дел Николая Щёлокова организовал поиски царской могилы.

По версии создателей фильма «Гелий Рябов – первооткрыватель лжецарских останков», сенсационные лжеостанки – не что иное, как спецоперация советских спецслужб, поскольку могила царской семьи была сфальсифицирована большевиками, а Гелий Рябов действовал по заданию МВД и КГБ. Разрешение на раскопки было дано совершенно не случайно лишь через два года после сноса места преступления – Ипатьевского дома, то есть после того, как КГБ стёр с лица земли последние доказательства, но и подбросил публике останки в Коптяковском лесу, подлинность которых в случае необходимости можно было опровергнуть в любой момент.

Рябовым была собрана доказательная база принадлежности найденных костей и ткани царской семье и её домочадцам. Слабость собранной Рябовым базы с лёгкостью доказана публикацией в издании «Совершенно секретно». В ней рассказывается, что в 1990-х годах у следствия «пропала» половина этих екатеринбургских останков, в основном мягкие ткани, но зато появились «лишние» кости. Наталья Розанова в своей книге «Царственные страстотерпцы. Посмертная судьба» рассказывает о том, как в 1978 году Рябов встретился с контр-адмиралом Александром Юровским, отец которого Янкель Юровский руководил расстрелом царской семьи. Кстати, эту встречу также организовал министр Щёлоков. И всё говорит о том, могила в Поросёнковом логу после гражданской войны, вначале 1920-х г. была сфальсифицирована именно Юровским-старшим по заданию ЦК-ВКП(б).