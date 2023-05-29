Жюри оценило профессионализм кровельщиков в рамках международной премии

Общество
29 мая 2023

19 мая в Москве в третий раз прошла церемония подведения итогов международной премии «Лучший кровельщик». С каждым годом количество заявок растет и в этот раз оно достигло 2543. Среди участников за победу боролись профессионалы из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Несмотря на то, что первая премия прошла три года назад, сама идея объединить подрядчиков – профессионалов, заинтересованных в применении прогрессивных решений, возникла очень давно. «Своим примером участники доказывают: даже такая консервативная отрасль, как стройка, тоже может быть сферой инноваций, диджитализаций и прорывных идей», – рассказывает генеральный директор ППК ТЕХНОНИКОЛЬ Владимир Марков.

Профессиональный конкурс позволяет участникам ощутить себя частью отрасли и специализированного сообщества: «Профессиональные конкурсы однозначно имеет смысл проводить, и чем их больше, тем лучше. Просто потому, что они позволяют участникам почувствовать себя членами сообщества. Тогда отрасль будет развиваться быстрее и будет авторитетнее и престижнее», – подчеркивает Александр Дадченко, президент Национального кровельного союза.

Несмотря на относительную молодость полноценного кровельного рынка, который был сформирован за предыдущие полтора десятка лет, эксперты жюри отмечают рост профессионализма в отрасли. Об этом свидетельствует качество работ, которые становятся призерами и победителями.

 «И, хотя в этом году я поставил много низких оценок, тем не менее я получил и много удовольствия от просмотренных работ. Я увидел, что есть мастера, которые творчески и инженерно выверенно делают свою работу», – делится впечатлениями от работы в жюри Андрей Федоров, главный инженер компании «Уникма».

Эксперты оценивали работы в 16 номинациях:

— Кровля из гибкой черепицы.

— Кровля из битумно-полимерных материалов.

— Кровля из полимерной мембраны.

— Комплексное решение по гидроизоляции фундамента.

— ПГС Оригинальное архитектурное решение.

— ИЖС Оригинальное архитектурное решение.

— ПГС Оригинальное техническое решение.

— ИЖС Оригинальное техническое решение.

— Эксплуатируемая кровля.

— Кровля из штучных материалов.

— Фальцевая кровля (двойной фальц).

— Металлическая кровля (композитная и металлическая черепица, кликфальц).

— ГРАН-ПРИ. Лучший кровельщик ИЖС.

— ГРАН-ПРИ. Лучший кровельщик ПГС.

— Приз зрительских симпатий.

— Амбассадор года.

В состав профессионального жюри в этом году вошли 13 признанных экспертов отрасли: Александр Дадченко, президент Национального кровельного союза;  Андрей Федоров, главный инженер компании «Уникма»; Сергей Патрикев, инженер-архитектор, Михаил Хазанов, профессор и действительный член IAA (Международная академия архитектуры), Хаваж Татаев, практикующий кровельщик; Игорь Панасенко, директор компании «Вилла-Балт»; Николай Енисейский, генеральный директор компании «Экотех»; Семен Графов, ведущий специалист компании «Грандлайн»; Павел Стёпин, руководитель школы фальца; Екатерина Дубровская, генеральный директор Международной ассоциации фундаментостроителей; Андрей Алексеев, руководитель центра геокриологических и геотехнических исследований НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство»; Демьян Фесюк, генеральный директор компании «Ваяр», обладатель Гран-При «Лучший кровельщик 2021. ИЖС»; Андрей Денисенко, генеральный директор компании «Сити Кровля», обладатель Гран-При «Лучший кровельщик 2021. ПГС».

О важности профессиональной премии емко высказался Сергей Патрикеев, инженер-архитектор: «Премия для того и придумана, чтобы показать другим кровельщикам: не надо бояться, существует огромный пласт материалов, работать можно и с тем, и с другим, и с третьим. Грамотность зависит от умения доверять друг другу. Шедевры получаются, когда архитектор, строитель и заказчик становятся равнозначными творцами».

По итогам оценки всех заявок экспертное жюри определило 16 победителей.

•           Победителем в номинации «Кровля из гибкой черепицы» стал Максим Тютин и его объект в Белгороде.

•           В номинации «Кровля из битумно-полимерных материалов» первым стал Евгений Рыжих, ООО «БАУРУФ». Объект: устройство кровли жилого многоквартирного дома.

•           «Золото» в номинации «Кровля из полимерной мембраны» забрал Сергей Исаев, ООО «Логистика и Строительство».  Объект: капитальный ремонт кровли консервного цеха, завод плодоовощных консервов.

•           Лучшим в номинации «Комплексное решение по гидроизоляции фундамента» признан Рамазан Эркенов, ООО «СК Ренессанс». Объект: офисно-гостиничное здание, г. Москва.

•           В номинации «ПГС Оригинальное архитектурное решение» первое место занял Денис Шкреба, ООО «СМУ № 3». Объект: магазин розничной торговли по ул. Маковского, 132, г. Владивосток.

•           В номинации «ИЖС Оригинальное архитектурное решение» «золото» забрал Александр Гугняков, ООО «СЕРВИСКРОВЛЯ».

•           Лучшим в номинации «ПГС Оригинальное техническое решение» признан Александр Волынин, ООО «ОРИЕНТ». Объект: реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Детская больница Святой Ольги, 1880-1890 гг.»

•           Победа в номинации «ИЖС Оригинальное архитектурное решение» осталась за Алексеем Праличем. Объект: проект «Титан», г. Минск.

•           В номинации «Эксплуатируемая кровля» первым признан Рамазан Эркенов, ООО «СК Ренессанс». Объект: Павелецкая плаза, г. Москва.

•           В номинации «Кровля из штучных материалов» победа у Дмитрия Новикова, ООО «Премьерстрой». Объект: кровля «Осенний лист», Калужская область.

•           В номинации «Фальцевая кровля (двойной фальц)» «золото» у Алексея Прохорова. Объект: Бенилюкс, Московская обл.

•           В номинации «Металлическая кровля (композитная и металлическая черепица, кликфальц)» победу унес Александр Гугняков, ООО «СЕРВИСКРОВЛЯ». Объект: замок с флюгером, г. Раменское.

•           В номинации «Гран-при. Лучший кровельщик ИЖС» победа у Владимира Варкентина, ООО «Веванта».

•           «Гран-при. Лучший кровельщик ПГС» получил Александр Гугняков, ООО «СервисКровля».

•           Приз зрительских симпатий получил объект «Солнечные батареи», который представил на конкурс Ринат Ханов.

•           Амбассадором года признан Владислав Доливо, основатель и организатор Международного фестиваля профессионалов каркасного домостроения «Фреймер Фест».

«С каждым годом качество работ на объектах растет. И это отмечают практически все члены жюри, – делится Дмитрий Майоров, руководитель Службы качества ТЕХНОНИКОЛЬ. – Данный факт говорит о том, что общий уровень профессионализма в отрасли повышается, то есть индустрия развивается, адаптируется к переменам и открыта для внедрения инновационных решений, а рынок становится более структурированным».

О ТЕХНОНИКОЛЬ:

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных научных центров и передовой мировой опыт.

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, — это 65 производственных площадок, 20 учебных центров. В 6 научных центрах, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом, ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли.

Источник фото: Freepik

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Хилинг-проект «Грин Флоу» принял участие в дискуссионном клубе лидеров оздоровительного туризма

Мир

Бангладеш отменяет требования по фумигации хлопка из США после поездки организованной CCI

Мир

Партнерские программы компании Vantage получили высокие оценки

Общество

ИТ ГРУППА ОТКРЫТИЕ вошла в рейтинг ТОП мультимедийных компаний России