Жюри оценило профессионализм кровельщиков в рамках международной премии

19 мая в Москве в третий раз прошла церемония подведения итогов международной премии «Лучший кровельщик». С каждым годом количество заявок растет и в этот раз оно достигло 2543. Среди участников за победу боролись профессионалы из России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Несмотря на то, что первая премия прошла три года назад, сама идея объединить подрядчиков – профессионалов, заинтересованных в применении прогрессивных решений, возникла очень давно. «Своим примером участники доказывают: даже такая консервативная отрасль, как стройка, тоже может быть сферой инноваций, диджитализаций и прорывных идей», – рассказывает генеральный директор ППК ТЕХНОНИКОЛЬ Владимир Марков.

Профессиональный конкурс позволяет участникам ощутить себя частью отрасли и специализированного сообщества: «Профессиональные конкурсы однозначно имеет смысл проводить, и чем их больше, тем лучше. Просто потому, что они позволяют участникам почувствовать себя членами сообщества. Тогда отрасль будет развиваться быстрее и будет авторитетнее и престижнее», – подчеркивает Александр Дадченко, президент Национального кровельного союза.

Несмотря на относительную молодость полноценного кровельного рынка, который был сформирован за предыдущие полтора десятка лет, эксперты жюри отмечают рост профессионализма в отрасли. Об этом свидетельствует качество работ, которые становятся призерами и победителями.

«И, хотя в этом году я поставил много низких оценок, тем не менее я получил и много удовольствия от просмотренных работ. Я увидел, что есть мастера, которые творчески и инженерно выверенно делают свою работу», – делится впечатлениями от работы в жюри Андрей Федоров, главный инженер компании «Уникма».

Эксперты оценивали работы в 16 номинациях:

— Кровля из гибкой черепицы.

— Кровля из битумно-полимерных материалов.

— Кровля из полимерной мембраны.

— Комплексное решение по гидроизоляции фундамента.

— ПГС Оригинальное архитектурное решение.

— ИЖС Оригинальное архитектурное решение.

— ПГС Оригинальное техническое решение.

— ИЖС Оригинальное техническое решение.

— Эксплуатируемая кровля.

— Кровля из штучных материалов.

— Фальцевая кровля (двойной фальц).

— Металлическая кровля (композитная и металлическая черепица, кликфальц).

— ГРАН-ПРИ. Лучший кровельщик ИЖС.

— ГРАН-ПРИ. Лучший кровельщик ПГС.

— Приз зрительских симпатий.

— Амбассадор года.

В состав профессионального жюри в этом году вошли 13 признанных экспертов отрасли: Александр Дадченко, президент Национального кровельного союза; Андрей Федоров, главный инженер компании «Уникма»; Сергей Патрикев, инженер-архитектор, Михаил Хазанов, профессор и действительный член IAA (Международная академия архитектуры), Хаваж Татаев, практикующий кровельщик; Игорь Панасенко, директор компании «Вилла-Балт»; Николай Енисейский, генеральный директор компании «Экотех»; Семен Графов, ведущий специалист компании «Грандлайн»; Павел Стёпин, руководитель школы фальца; Екатерина Дубровская, генеральный директор Международной ассоциации фундаментостроителей; Андрей Алексеев, руководитель центра геокриологических и геотехнических исследований НИИОСП им. Н.М. Герсеванова АО «НИЦ «Строительство»; Демьян Фесюк, генеральный директор компании «Ваяр», обладатель Гран-При «Лучший кровельщик 2021. ИЖС»; Андрей Денисенко, генеральный директор компании «Сити Кровля», обладатель Гран-При «Лучший кровельщик 2021. ПГС».

О важности профессиональной премии емко высказался Сергей Патрикеев, инженер-архитектор: «Премия для того и придумана, чтобы показать другим кровельщикам: не надо бояться, существует огромный пласт материалов, работать можно и с тем, и с другим, и с третьим. Грамотность зависит от умения доверять друг другу. Шедевры получаются, когда архитектор, строитель и заказчик становятся равнозначными творцами».

По итогам оценки всех заявок экспертное жюри определило 16 победителей.

• Победителем в номинации «Кровля из гибкой черепицы» стал Максим Тютин и его объект в Белгороде.

• В номинации «Кровля из битумно-полимерных материалов» первым стал Евгений Рыжих, ООО «БАУРУФ». Объект: устройство кровли жилого многоквартирного дома.

• «Золото» в номинации «Кровля из полимерной мембраны» забрал Сергей Исаев, ООО «Логистика и Строительство». Объект: капитальный ремонт кровли консервного цеха, завод плодоовощных консервов.

• Лучшим в номинации «Комплексное решение по гидроизоляции фундамента» признан Рамазан Эркенов, ООО «СК Ренессанс». Объект: офисно-гостиничное здание, г. Москва.

• В номинации «ПГС Оригинальное архитектурное решение» первое место занял Денис Шкреба, ООО «СМУ № 3». Объект: магазин розничной торговли по ул. Маковского, 132, г. Владивосток.

• В номинации «ИЖС Оригинальное архитектурное решение» «золото» забрал Александр Гугняков, ООО «СЕРВИСКРОВЛЯ».

• Лучшим в номинации «ПГС Оригинальное техническое решение» признан Александр Волынин, ООО «ОРИЕНТ». Объект: реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Детская больница Святой Ольги, 1880-1890 гг.»

• Победа в номинации «ИЖС Оригинальное архитектурное решение» осталась за Алексеем Праличем. Объект: проект «Титан», г. Минск.

• В номинации «Эксплуатируемая кровля» первым признан Рамазан Эркенов, ООО «СК Ренессанс». Объект: Павелецкая плаза, г. Москва.

• В номинации «Кровля из штучных материалов» победа у Дмитрия Новикова, ООО «Премьерстрой». Объект: кровля «Осенний лист», Калужская область.

• В номинации «Фальцевая кровля (двойной фальц)» «золото» у Алексея Прохорова. Объект: Бенилюкс, Московская обл.

• В номинации «Металлическая кровля (композитная и металлическая черепица, кликфальц)» победу унес Александр Гугняков, ООО «СЕРВИСКРОВЛЯ». Объект: замок с флюгером, г. Раменское.

• В номинации «Гран-при. Лучший кровельщик ИЖС» победа у Владимира Варкентина, ООО «Веванта».

• «Гран-при. Лучший кровельщик ПГС» получил Александр Гугняков, ООО «СервисКровля».

• Приз зрительских симпатий получил объект «Солнечные батареи», который представил на конкурс Ринат Ханов.

• Амбассадором года признан Владислав Доливо, основатель и организатор Международного фестиваля профессионалов каркасного домостроения «Фреймер Фест».

«С каждым годом качество работ на объектах растет. И это отмечают практически все члены жюри, – делится Дмитрий Майоров, руководитель Службы качества ТЕХНОНИКОЛЬ. – Данный факт говорит о том, что общий уровень профессионализма в отрасли повышается, то есть индустрия развивается, адаптируется к переменам и открыта для внедрения инновационных решений, а рынок становится более структурированным».

О ТЕХНОНИКОЛЬ:

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных научных центров и передовой мировой опыт.

Производственная компания ТЕХНОНИКОЛЬ, возглавляемая Сергеем Колесниковым, — это 65 производственных площадок, 20 учебных центров. В 6 научных центрах, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом, ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли.

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