Жюри премии Urban Awards рассмотрело 83 объекта недвижимости

14-я московская премия Urban Awards завершила свою работу 25 сентября онлайн-голосованием комитетов жюри. Всего ими были оценены 83 объекта.

В задачу членов жюри входило, помимо проставления баллов участникам, обоснование своего решения по каждому конкретному проекту. По результатам этих решений определился шорт-лист финалистов, прошедших в следующий круг соревнований.

Теперь участников ожидает очная защита объектов, на которой они представят ЖК членам жюри, а также ответят на их вопросы. Имена лауреатов будут озвучены 24 ноября на торжественной церемонии награждения в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

Клубный дом «Точка отсчета» от компании e. Development стал финалистом премии Urban Awards 2022 в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса Московской области».

В девелопменте очень важна честная конкуренция, поскольку здесь речь идет об улучшении качества жилья, достижении высших стандартов комфорта граждан, подчеркивает гендиректор премии Urban Awards Ольга Хасанова.