«Зима в Москве»: тысячи мастер-классов ждут гостей «Путешествия в Рождество»

Участники фестиваля сделают украшения для дома, озвучат мультфильмы, запишут видеопоздравления и приготовят праздничные блюда.

До 12 января в столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество» — часть масштабного проекта «Зима в Москве», который объединит все сезонные мероприятия с 1 декабря по 28 февраля. Для гостей фестиваля в разных районах города подготовили праздничные угощения, детские утренники, ледовые шоу с известными фигуристами, концерты, спектакли, а еще кулинарные, научные и творческие занятия. Многие из них будут посвящены отечественным фильмам и анимационным лентам. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Москвичей и туристов ждет больше четырех тысяч мастер-классов. Участники сделают своими руками украшения для дома, озвучат мультфильмы, запишут видеопоздравления и приготовят блюда к праздничному столу», — рассказала Наталья Сергунина.

На Тверской площади посетители изобразят на елочных игрушках персонажей известных анимационных картин, а на глиняных тарелках — зимние пейзажи.

Между площадью Революции и Манежной площадью гостям фестиваля предлагают сделать маски из фетра, новогодние брелоки для сумок, гирлянды из бумаги (как в кинокомедии «Карнавальная ночь»), блеск для губ по мотивам ленты «Морозко» и помаду в тематике фильма «Служебный роман».

Посетители фестивальной площадки в районе Куркино освоят основы киносъемки и создадут клип в стиле телепередачи «В гостях у сказки», познакомятся с техниками дубляжа и запишут видеопоздравление, разовьют актерские таланты и поучаствуют в постановке по сюжету картины «Королевство кривых зеркал».

Свою программу организовали и в кинопарке «Москино». Здесь украсят рисунками будильники в форме совы из анимационной ленты «Винни Пух» и робота из «Приключений Самоделкина», ночники в виде кота Леопольда и звездолета «Пегас» из «Тайны третьей планеты».

На 17 площадках, включая районы Кузьминки, Коптево и Марьино, гостей ждут кулинарные мастер-классы. Желающие испекут московские плюшки с вареньем и сахарной корочкой, булочки с изюмом и ватрушки с творогом и ягодами, приготовят новогоднюю скоблянку, салат «Столичный», курицу с ароматными специями и румяным картофелем и другие блюда.

В районе Вешняки открытые уроки проведут сотрудники Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Они познакомят посетителей с основами физики, оптики и механики, покажут, как создать светящиеся в темноте браслеты и настоящие 3D-очки.

Адреса всех площадок и афиша мероприятий опубликованы на странице фестиваля в туристическом сервисе Russpass. Чтобы посмотреть расписание занятий, нужно выбрать интересующую площадку на интерактивной карте.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, в рамках которого будет работать более 1,9 тысячи локаций. Горожан и туристов приглашают согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.