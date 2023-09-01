Зимние шины KAMA TYRES уже отгружаются дилерам

На предприятиях KAMA TYRES идет плановый выпуск зимних шин и отгрузка продукции дилерам и партнерам по всей стране. При этом упор делается на выпуск шипованных шин брендов Viatti и KAMA, как наиболее востребованных в ассортименте компании. По мнению экспертов дефицита шин на отечественном рынке не ожидается – автовладельцы смогут подобрать себе комплект практически в любой ценовой категории.

«В этом году, как и в предыдущие зимние сезоны, мы ожидаем повышенный спрос на шипованные шины. Такие модели традиционно пользуются высоким спросом у отечественных автовладельцев и данный тренд в ближайшие лет 10 точно не изменится», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

В чем основные отличия шипованных шин от нешипованных? У «липучек» отсутствуют шипы, у них более мягкая и адаптированная резиновая смесь, более мелкие и глубокие впадины – «ламели» на протекторе.

Стоит напомнить, что по закону РФ в зимнее время (декабрь, январь, февраль) владельцы автомобилей категории В обязаны использовать зимние шины с маркировкой М+S и знаком горы со снежинкой (3PMSF). Еще запрещается использовать изношенные зимние шины (высота протектора менее 4 мм). Нарушение данных законов влекут за собой штрафы.