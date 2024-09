Зимние условия эксплуатации автомобиля требует особого внимания к шинам

Эксплуатация транспортных средств в зимнее время требует особого внимания к шинам, именно от них будет зависеть не только комфорт и безопасность передвижения, но и техническое состояние самого автомобиля. Эксперты KAMA TYRES отмечают, что при неправильно подобранных шинах, например, может увеличиться расход топлива, нагрузка на двигатель и на другие механизмы автомобиля.

Чем больше автомобиль, тем больше нагрузка на шины, тем больше нюансов нужно учитывать при выборе шин. И шины для внедорожников – не исключение, особенно для зимы.

Важно: выбирать резину именно для своего класса автомобиля, нарушение этой рекомендации может привести к аварийным ситуациям на дороге, поломкам самого автомобиля, что в итоге экономически совсем не выгодно.

Дополнительно SUV шины маркированы в зависимости от дорожных условий:

• AT (All Terrain) – автошины, подходящие для любых дорожных условий, например, Viatti Bosco A/T. Подходят для легкого бездорожья, прекрасно справляются с асфальтом и грунтом. Однако чаще всего рекомендованы к попеременному использованию, в условиях редких столкновений с трудными участками пути.

• MT (Mud Terrain) – это покрышки, характерные для использования в передвижениях по грунтовой дороге или бездорожью. Для асфальтированной дороги они будут слишком шумными и плохо управляемыми по причине глубокого и подчеркнутого протектора, неудобными из-за низкого скоростного индекса.

• HT (Highway Terrain, Half Terrain) – покрышки (Viatti Bosco Н/T) с этим обозначением выступают как подходящий для асфальтированных дорог вариант и полная противоположность вышеупомянутой модели MT соответственно.

• HP (High Performance) – маркировка, которая характерна для покрышек не только для внедорожных, но и для легковых автомобилей. Зачастую устанавливается на премиальные модели кроссоверов.

Шипованные или нешипованные шины?

Все шины, которые обозначены производителем для использования зимой, оснащают адаптированным для зимних дорог рисунком протектора, производят по особой рецептуре резиновой смеси, что делает шину мягче для лучшего сцепления с зимней дорогой. Для повышения свойств зимней резины шины усиливают дополнительной конструкцией, а также шипами для комфорта и безопасности при эксплуатации. Потому что не все зимы одинаковые.