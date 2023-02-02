Зимний фестиваль «Снег и лед в Москве» посетили 120 тысяч человек

Гости увидели ледяные и снежные скульптуры высотой до 10 метров. Для их создания в Москву привезли 350 тонн природного льда.

Зимний фестиваль «Снег и лед в Москве», который проходил в парке искусств «Музеон» с 28 декабря по 28 января, посетили 120 тысяч человек. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Профессиональные художники представили более 35 ледяных и снежных скульптур, украшенных подсветкой. Высота фигур достигала 10 метров. Гости фестиваля тоже могли попробовать себя в роли скульпторов и создать собственные фигуры — для них было открыто отдельное интерактивное пространство.

«В течение месяца больше 40 художников со всей страны создавали скульптуры наших великих соотечественников — Пушкина, Ломоносова, Гагарина и других. Вместе с ними авторы представили ледяные копии российских и московских достопримечательностей. Во время работы профессионалы делились секретами мастерства со всеми желающими. Свои идеи можно было воплотить на отдельной творческой площадке. Она особенно понравилась посетителям с детьми. Гости сделали сотни разных фигур. Всего на фестивале побывали 120 тысяч человек», — рассказала Наталья Сергунина.

Самой популярной темой в работах посетителей стали советские мультфильмы. На фестивале также провели экскурсию для подопечных благотворительных фондов — ребята тоже попробовали себя в роли художников.

Всего для создания скульптур использовали более 350 тонн природного льда, привезенного из Удмуртии, Челябинской и Вологодской областей.

Фестиваль «Снег и лед в Москве» проходил в столице во второй раз, его организует городской Департамент культуры. Событие посвятили культурному достоянию России.