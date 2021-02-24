Зимняя Спартакиада была проведена в Кузбассе в честь юбилея угольной компании СУЭК

Двадцатилетний юбилей отмечает в нынешнем году российская угледобывающая компания СУЭК бизнесмена и мецената Андрея Мельниченко. В честь знаменательного события она подготовила комплексную программу «СУЭК: 20 лет роста и созидания». Программой предусмотрено, в том числе, проведение различных соревнований спортивной направленности. Одним из них стала 18-я зимняя Спартакиада, проводившаяся в течение полутора месяцев на территории Кузбасса дочерним предприятием СУЭК — компанией «СУЭК-Кузбасс».

Сообщается, что лидером по наградам среди участвовавших в Спартакиаде команд предприятий «СУЭК-Кузбасс» стала сборная шахтоуправления «Комсомолец». Она завоевала золотые награды в шести видах соревновательной программы из восьми. Все команды-призеры по итогам Спартакиады получили кубки, медали, дипломы и денежные премии. Также призы нашли обладателей медалей в личном зачете состязаний, — сообщили в пресс-службе СУЭК.