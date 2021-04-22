Золотой казачий стандарт: в Ейске прошел форум руководителей кадетских корпусов

В город Ейск Краснодарского края съехались руководители кадетских корпусов из 25 федеральных субъектов. Не первый год ейское учебное заведение становится безоговорочным победителем президентского конкурса. В ходе форума делегация руководителей познакомилась с методиками обучения кадетов, а также с материально-технической базой организации. Отдельно гости оценили спортивную подготовку курсантов.

«Все на высшем уровне. На территории и в корпусах – аккуратно, оформление и оснащение выдержаны в едином формате. Особенно понравилось спортивное оборудование. В нашем учреждении, которое, кстати, совсем новое, обучение проходят только девочки. Если сравнивать с обучением мальчиков, в корпусах имеются и общие элементы, которые мы сможем применить в своей базе», – рассказала Наталья Войнова, директор казачьей кадетской гимназии для девочек, расположенной в городе Белая Калитва.

В ходе осмотра ейского кадетского корпуса, депутаты смогли пообщаться с преподавателями и воспитанниками. После этого состоялся первый этап учебно-методического семинара, целью которого стало формирование единого стандарта казачьего образования.

«В разных регионах системы казачьего образования отличаются друг от друга. Единый стандарт нигде не работает. В связи с этим в Минпросвещения (России, прим.) и было принято решение, что учебно-методический семинар в Ейске как раз и нужно провести в таком формате, чтобы выработать единый казачий стандарт – золотые принципы казачьего образования», – отметил Николай Долуда, атаман Всероссийского казачьего общества.

Источник фото: yeisk-kazak.ru