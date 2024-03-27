Зотчик Евгений Иванович: новый руководитель Globaltek Consulting

Советом директоров Globaltek Consulting принято решение пригласить на должность генерального директора вышедшего в отставку подполковника юстиции Зотчика Евгения Ивановича.

За 27 лет выслуги в органах государственной безопасности Евгений Зотчик получил серьезный опыт работы в расследовании уголовных дел в сфере борьбы с коррупцией, терроризмом и экономическими преступлениями. Принимал участие в расследовании ряда громких уголовных дел, а также неоднократно отмечался руководством Федеральной службы безопасности (ФСБ РФ), в том числе удостоен государственной награды «Медаль Суворова».

«В краткосрочных планах Globaltek – реорганизация компании в целях придания ей динамизма и адаптации к быстроизменяющимся запросам в сфере высокотехнологичных продуктов. Особое внимание планируется уделить проблемам экологии, в частности устранению последствий техногенных аварий, ведущих к загрязнению атмосферы и почвы», — прокомментировал Евгений Зотчик.

Globaltek Consulting – активно развивающаяся компания в сегменте лоббирования и продвижения интересов среднего и малого бизнеса, сотрудники которой эффективно решают задачи в сфере международного, гражданского, налогового и уголовного права. Многие имеют опыт работы еще со времен зарождения кооперативного движения в СССР. «Понимая, что время не стоит на месте, а бизнес переживает стремительные перемены, GC уделяет особое внимание повышению квалификации своих сотрудников и их развитию», — указывается на ресурсе Globaltek.