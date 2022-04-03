ЗОЖ-эксперт Екатерина Давыдова рассказывает о том, каких ошибок следует избежать, чтобы обрести тело мечты

Подтянутая фигура и ухоженный внешний вид — об этом мечтают многие. Однако зачастую в борьбе за «тело мечты» непреодолимым препятствием становятся неправильные пищевые привычки, пришедшие в нашу жизнь из детства. Как они вообще формируются в нашем сознании? И можно ли от них избавиться уже во взрослом возрасте?

Об этом в недавнем материале Marie Claire рассказала актриса, блогер, эксперт в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова.

Привычка 1. Заедать грусть, одиночество и скуку

Очень часто мы грешим и заедаем свои проблемы в моменты грусти, страха, и отчаяния. Подобные привычки зародились еще в раннем детстве. Когда мы были маленькими, родители часто успокаивали нас, давая нам конфетку. Вовсе не удивительно, почему спустя время поднимать настроение с помощью вкусной пищи стали уже мы сами.

Категорически не рекомендуем так поступать. Подобное поведение точно не приведет к решению проблемы. Сладкое, например, лишь ненадолго повышает уровень дофамина — гормона, который влияет на центр удовольствия в мозге, но спустя время его действие отступает. Вывести человека из депрессивного состояния конфеты точно не смогут. А вот к лишним килограммам подобные «грехи» приведут.

Привычка 2. Награждать себя едой

Выучил уроки — получил шоколадку. Сдал экзамен — мама испекла твой любимый пирог. Подобные награды мотивируют человека, заставляют его лучше работать, учиться. Однако в долгосрочной перспективе подобные поблажки приводят к избыточной массе тела. Калорийные блюда, сладкие лакомства могут присутствовать в вашем рационе, но рекомендуем не приурочивать их к своим успехам.

Должно быть понимание, что еда — это еда, а достижения — это достижения.

Подмена понятий приведет к перееданию. Вы будете постоянно зависеть от приятного поощрения, а если вдруг решите похудеть, рискуете полностью лишиться мотивации что-либо делать.

Привычка 3. Пропускаем приемы пищи

В детстве время приема пищи часто зависело от того, во сколько проснулись наши родители и приготовили нам завтрак. Со временем мы привыкли питаться в разное время в течение дня. Однако это неверно. Приемы пищи должны быть примерно в одно время. Это важно, чтобы организм приспособился к определенному режиму и не испытывал лишний раз стресс.

Хотите похудеть? Или просто решили подойти осознанно к своему питанию? И в том, и в другом случае важна дисциплина и контроль. Хотя бы первое время, пока осознанное питание не вошло в привычку, рекомендуем вам воспользоваться дневником питания.

Непредвиденные перекусы, принятие пищи в разные часы вызывают шок — провоцируют наше тело откладывать жир про запас. По этой же причине важно никогда не пропускать завтрак. В начале дня организму надо получить порцию полезных калорий, так как он запасается энергией на день вперед. Если вы не станете принимать пищу утром, увеличивается риск переедания ближе к вечеру. Также возможно плохое самочувствие, вызванное нехваткой полезных компонентов.

Привычка 4. Не вставать из-за стола, пока не доели все до конца

В детстве родители заставляли нас съедать все лежащее на тарелке, угрожая в ином случае вылить остаток нам на голову.

Со временем у нас выработалась установка, что надо доедать еду до конца. Не делая это, мы испытываем чувство стыда перед теми, кто нас угощает: перед поваром в ресторане, перед бабушкой, подругой, мамой и т д. Прием пищи — это не работа. Важно есть только тогда, когда вы действительно испытываете чувство голода. Стоит отказаться от предложения перекусить, если вам не хочется этого на данный момент. Всегда стоит отталкиваться от своих желаний, точно не надо есть, если вы не хотите этого на самом деле.