Зрителей фильма «КАРАнтин» восхитила смелость режиссера Дианы Ринго

4 октября 2021 в киноцентре КАРО 11 «Октябрь» состоялась премьера художественного фильма «КАРАнтин» режиссера Дианы Ринго. В главной роли снялся известный артист театра и кино, заслуженный артист РФ Анатолий Белый. Представила фильм съёмочная команда. Событие организовано КАРО.Арт. Диана Ринго является не только режиссером и сценаристом фильма — она еще и композитор, монтажер, продюсер и исполнитель одной из главных ролей фильма.

Фильм «КАРАнтин» был воспринят с большим интересом. В числе публики были многие известные деятели кино и театра, включая Вольфганга Черни, Яну Крайнову, Радду Новикову, Надю Горшкову, Григория Данцигера, Алексея Шаранина.

Главный герой фильма скрывается от ужасной реальности в бункере. Он пережил глобальную катастрофу и пытается писать дневник, стараясь переосмыслить случившееся. Через весь фильм проходит мысль, что его заточение – это кара за его грехи и за грехи человечества, которое поддалось злу, захватившее весь мир.

Кадры Анатолия Белого (он играет Феликса в фильме) в бункере с освещением, напоминающим картины Рембрандта, контрастируют с магией природы, которую он вспоминает. Кинематографию дополняет блестящее музыкальное сопровождение. Диана Ринго – виртуозный пианист и композитор – сама написала всю музыку для фильма. На встрече она сказала, что вдохновляется классической музыкой, творчеством Эннио Морриконе и саундтреками 1980-х годов. Артист Александр Обманов выразительно сыграл роль Кирилла, друга Феликса. В фильме много остроумных и запоминающихся реплик.

Многие зрители выразили восхищение режиссёру Диане за её смелость, так как она задала в фильме те вопросы, которые другие деятели культуры обходят стороной. Прошло почти 2 года с тех пор, как были объявлены ограничения свобод, и жизнь во всех странах кардинально изменилась. Тем не менее ни одного фильма не было сделано за это время, который затрагивал бы эти вопросы. Фильм «КАРАнтин» рассматривает проблему перехода к тоталитаризму под философским углом, через него проходит мысль о том, что, если люди безвольно будут подчиняться злу и не противиться ограничениям своих неотъемлемых прав, их ждёт уничтожение или жизнь в аду.

Фильм был результатом серьёзных размышлений об окружающей действительности и свободного творческого воображения. Во время встречи Диана сказала, что замысел возник в 2020 году, когда она жила в Вене, в Австрии, и был объявлен локдаун. Если люди будут хранить молчание и занимать соглашательскую позицию со злом, то весьма вероятно, что будущее в бункере будет считаться большой удачей, а мир будет полностью уничтожен. Имя Феликс отсылает к слову «счастье» – но можно ли считать человека счастливым, который остается один на один со своей совестью на века? Диана сказала, что ей было интересно размышлять о человеке, который находится в тотальной изоляции, о его чувстве безысходности, который постепенно сходит с ума. По существу, фильм – о выборе между добром и злом, о выборе, который есть у каждого из нас. И Феликс, сделав свой выбор, остаётся в своей темнице. Есть ли у него надежда выйти на землю? И какая она будет, эта земля?

Фильм имеет элементы экспериментального кино и создан в интересном формате – в нем отсутствуют клише и нет заигрывания со зрителями. Этот фильм – не только произведение киноискусства, но и серьёзный гражданский поступок.

Фильм является совместной продукцией Финляндии и России, так как режиссер и продюсер фильма Диана Ринго — гражданка Финляндии, и фильм частично снимался в Финляндии. «КАРАнтин» — это первый полнометражный фильм Дианы Ринго.

Фоторепортаж с премьеры — https://imgur.com/gallery/96ik47f

Видеорепортаж с премьеры — https://www.youtube.com/watch?v=hvNJHef3cxU