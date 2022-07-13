Зрителей «Русских сезонов» приглашают к размышлению о глобальных ценностях

Язык искусства помогает человеку понять собственные эмоции, пережить опыт героев и найти точки роста через разговор о ценностях. Зрителей видеоплатформы «Русских сезонов» ждет прямая трансляция открытия фестиваля «Опера – всем» из Петропавловской крепости, а также итоговый концерт фестиваля «Глобальные ценности» 2021. Показы пройдут на официальном сайте «Русских сезонов»: www.russianseasons.org.

Во вторник, 12 июля, состоится премьерный показ-открытие XI Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера – всем», который традиционно представит публике шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга. Открытие состоится на Соборной площади Петропавловской крепости в День святых апостолов Петра и Павла 12 июля. Прозвучит опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» по одноименной сказке А. С. Пушкина. Опера была задумана к 100-летию со дня рождения великого поэта в 1899 году и стала одним из самых любимых творений композитора.

Мощь и красота симфонических картин, обилие многоголосных хоров, поэтичность лирических дуэтов, полные светлого и легкого юмора жанровые сцены, архетипичность персонажей – все это придает опере неповторимый русский колорит и невероятный масштаб, который будет умножен эффектом исполнения на открытом воздухе.

В спектакле принимает участие оркестр «Северная Симфония» театра «Мюзик-Холл»; дирижер – Фабио Мастранджело, режиссер-постановщик – Сусанна Цирюк, художник – Алексей Тарасов, балетмейстер – Антон Дорофеев. Солисты – Александр Безруков (Михайловский театр), солисты театра «Мюзик-Холл» Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Павел Шнипов, Анастасия Самарина, Мария Бояркина и другие. Начало в 19:00 по московскому времени.

В четверг, 14 июля, пройдет трансляция-закрытие фестиваля «Глобальные ценности» 2021 года, который завершает образовательную программу хореографической сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов».

Площадкой для студентов стала историческая сцена Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского. В ходе концерта студенты продемонстрировали успехи, которых они добились за время обучающих программ, показали свои постановки и погрузили зрителей в завораживающий мир танца с помощью высокотехнологичных визуальных проекций и необычного музыкального сопровождения.

В программе 8 постановок российских и зарубежных хореографов, подготовленных в течение трехнедельного обучения «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» 2021 года: «На грани восприятия» – Тайвань, «Материя изменения» – Бразилия, «121» – Италия, «Диффузия» – Россия, «Маяк» – Венгрия, Франция, Россия, «Пазл» – Россия, «Поцелуй» – Россия, «Сохраняйте спокойствие» – Россия. В качестве исполнителей в программе приняли участие выпускники «Школы Иннопрактики и Русских сезонов», а также студенты Академии танца Бориса Эйфмана. Каждая из постановок отражает один из важных социальных вопросов и проблем современности – положение человека в обществе, борьбу добра и зла, вопросы нравственности и ценностей, существование в эпоху развития информационных технологий, интернета.

Художественный руководитель хореографической сессии и концертмейстер – Борис Эйфман, народный артист России, лауреат Государственных премий России, премий «Золотая Маска» и «Золотой софит», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета, президент Академии танца.

Напомним, что в эти дни проходит хореографическая сессия «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» в Академии танца Бориса Эйфмана, в которой принимают участие 15 студентов из 12 стран мира.

23-24 июля на основной сцене Александринского театра пройдет II летний фестиваль «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» «Глобальные ценности». Публику ждет захватывающая программа танцевальных премьер от лучших хореографов России и мира, а также блистательный Гала-концерт Театра балета Бориса Эйфмана. Подробнее на официальном сайте «Русских сезонов»: https://www.russianseasons.org. Начало в 20:00 по московскому времени.

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org

Справочная информация:

«Русские сезоны» ‒ это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В 2017 году в Японии состоялось 238 мероприятий в 100 городах с участием 29 учреждений культуры. В 2018 году в Италии ‒ 310 мероприятий, которые охватили 74 города и 87 учреждений-участников. В 2019 году глобальный культурный проект «Русские сезоны» прошел в Германии. 473 мероприятия в 90 городах с участием 90 российских коллективов триумфально представили русскую культуру миллионам немецких зрителей. В 2020 году принимающими странами стали Франция, Бельгия и Люксембург. В 2021 году состоялась серия мероприятий в Республике Корея и Королевстве Бельгия. Всего за время существования проект «Русские сезоны» покорил более 13 миллионов зрителей.

Для иностранных и российских поклонников русской культуры был запущена видеоплатформа «Русских сезонов», чтобы обеспечить доступ к культурному контенту России и продолжить проект несмотря на ограничительные меры. Проект является бесплатной медиатекой для видеоматериалов участников «Русских сезонов». В специально созданном разделе на сайте представлены события ведущих учреждений культуры и творческих коллективов России, а также цикл видеоэкскурсий Discovering Russia with Russian Seasons. Все трансляции сопровождаются переводом на английский язык.

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