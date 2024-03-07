ZTT — лидер инноваций на MWC в Барселоне: формирование будущего телекоммуникаций

Недавно в Барселоне прошло крупнейшее мероприятие в области связи и телекоммуникаций мирового уровня — Международная выставка мобильных технологий (MWC), собравшая ключевых игроков и новейшие разработки мировой индустрии мобильной связи. На этом мероприятии компания Jiangsu Zhongtian Technology («ZTT») продемонстрировала свое лидерство и инновации в динамичной сфере глобальных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Твердый приверженец идеи интеллектуального подключения, компания ZTT представила новаторские разработки в области инфраструктуры и услуг ИКТ. В эпоху вычислительной мощности ZTT создает новую парадигму полностью оптического сетевого фундамента. Благодаря таким решениям, как оптические волокна, которые уменьшают потерю сигнала, многожильные оптические кабели и передовые оптические модули, компания ZTT революционизирует возможности подключения, обеспечивая сверхвысокую пропускную способность и прокладывая путь к высокоскоростным соединениям 400G и выше.

В области беспроводной связи, особенно технологии 5G, компания ZTT представила спектр решений, расширяющих возможности клиентов. От специализированных излучающих кабелей до «зеленых» антенн 5G и оптоэлектронных гибридных кабельных решений, компания ZTT находится в авангарде движения к более быстрым, удобным и экологически безопасным соединениям в цифровую эпоху.

Представленные на выставке технологии, включая базовые станции на основе «зеленой» энергии и системы резервного питания на литиевых батареях, подчеркивают приверженность ZTT не только технологическим инновациям, но и устойчивому развитию. Предлагая более экологичные альтернативы и низкоуглеродные решения, ZTT возглавляет более экологичный подход к инфраструктуре беспроводной связи.