Звезды шоу-бизнеса и спортсмены стали участниками благотворительного турнира «Футбол – школа жизни»

В Москве на стадионе «Сапсан-Арена» футбольного клуба «Локомотив» прошел футбольный праздник, организованный Благотворительным фондом «Под флагом добра» при поддержке Фонда содействия благотворительности «Взрослеем вместе». Дети и подростки, воспитанники детской школы-интерната и детского дома, не только сыграли в товарищеских матчах с командой звезд шоу-бизнеса FC «StarMix» и Comedy Club, но и обыграли звездного соперника со счетом 2:1!

В игре приняли участие футбольные команды воспитанников школы-интерната «Абсолют» и ЦССВ «Каховские Ромашки».

Футбольную форму и бутсы, чтобы сыграть с ребятами, в этот день надели звезды: участник шоу «Голос» Торнике Квитатиани, Алексей Серов из группы «Дискотека Авария», Гарик Богомазов из «Отпетых Мошенников», известный КВН-щик Виктор Васильев, участник «Comedy Баттл» Филипп Воронин, Михаил Гребенщиков – выпускник «Фабрики Звёзд 1», Максим Коновалов – актер фильма «Бумер», гитарист группы «Градусы», известный футболист Дмитрий Сычев, ведущий шоу на ТНТ Андрей Родной и многие другие.

Матч-разминку между FC «StarMix» и Comedy Club комментировал ведущий канала Матч ТВ Роман Нагучев, а основные товарищеские матчи с ребятами школы-интерната и детского дома – звезды ТНТ Антон Шастун и Дмитрий Позов.

Внимание зрителей во время игры сборной звезд и команды из Серпухова «Абсолют» было приковано к юному голкиперу Егору Степанову, когда юный вратарь буквально прыгнул в ноги Дмитрию Сычёву, чтобы вырвать мяч в голевой ситуации.

В перерыве между товарищескими играми для ребят мастер-классы провели известные футболисты Денис Лактионов (экс-игрок сборной России), Дмитрий Сычев (экс-игрок сборной России) и Елена Рыжикова (экс-вратарь женской сборной России по футболу).

Поздравить юных футболистов приехал президент Международной шахматной федерации, государственный советник РФ, председатель фонда Сколково Аркадий Дворкович. Он вручил призы и подарки от организаторов мероприятия – Благотворительного фонда «Под флагом Добра», РФС и ФК «Локомотив». Призы и подарки от ФК «Родина» вручил тренер клуба Денис Лактионов и представитель клуба Александр Котов.

Аркадий Дворкович не только поздравил ребят, но и сыграл с обеими командами. А дети стремились по-взрослому вступить в спортивную борьбу за мяч с игроком в майке «Дворкович».

После завершения матча состоялась премьера спектакля «Незнайка в цирке», который дети-участники проекта «Путь к мечте» готовили целый год в режиме онлайн. В подготовке спектакля помогали известные музыканты, режиссеры и студенты-волонтеры ТИ им. Б.В. Щукина. Звезды шоу-бизнеса, известные спортсмены аплодировали и кричали «Браво!» юным артистам. Отдельным сюрпризом для мальчишек стала игра в киберфутбол после матча. Смешанные форматы игры и коммуникаций стали трендом 2020 года.

Звездные участники и организаторы события поделились впечатлениями и эмоциями.

Михаил Гребенщиков «Фабрика Звёзд 1»: — В наше время такие смелые мероприятия – редкость, но в манеже «Локо» было все под контролем! Все предупреждения сделаны, маски розданы, руки вымыты, необходимые меры безопасности соблюдены. Спасибо организаторам.

А для детей это невообразимый подарок, тем более из школ детского дома и интерната: подвигаться, поучаствовать в мастер-классах, сыграть на одном поле с известными футболистами, политиками и музыкантами, артистами.

Гарик Богомазов «Отпетые Мошенники»: — Сегодня замечательный яркий и теплый день, несмотря на зимнюю дату в календаре! День футбола, день человеческого так нужного всем общения, общения через спорт. Через футбол! И в этот день мы делаем одно большое доброе дело! Помогаем детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Спасибо им, что дают нам возможность творить добро!

Алексей Серов, группа «Дискотека Авария»: — Я очень рад здесь находиться! Потрясающие эмоции на поле! Потрясающие эмоции в общении с ребятами. Градус радостного настроения зашкаливает. Я даже забил гол! Счастья, любви, не болейте! Все будет хорошо!

Дмитрий Сычев, российский футболист: — На таких матчах-праздниках мы показываем примером, чего можно достичь за счет спорта и трудолюбия, упорных тренировок и любви к активной, здоровой жизни! Внимание для детей – это самое главное. Они улыбаются, смеются, у них горят глаза, они по-человечески счастливы и не скрывают этого! И мы с ними в эти минуты счастливы! Ребята довольные, играют в свободный спортивный открытый футбол. Дети в период карантина и так изолированы от всего. Ни спорта, ни общения. Поэтому такие события дают большую мотивацию заниматься спортом, дают правильный позитивный настрой на жизнь.

Антон Шастун, известный комик на ТНТ: — Мне очень понравилось! Классная атмосфера. Такие мероприятия очень важны и интересны!

Дмитрий Позов, участник шоу на ТНТ: — Такие мероприятия — это круто, такое должно случаться как можно чаще! Для многих ребят встреча с известными футболистами, с известными артистами, возможность на равных погонять с ними мяч – шанс, который выпадает редко! А для нас это – возможность помнить, что мы тоже дети! И люди!

Наталья Давыдова, руководитель фонда «Под Флагом Добра», организатор мероприятия: — Наша программа, которую мы проводим на протяжении этого года, называется «Футбол – школа жизни». Для детей это и наука общения, наука побеждать, а если проиграешь, сделай выводы и иди дальше! Спорт – это действие, это движение! И если спорт с юных лет становится неотъемлемой частью жизни, жизни здоровой – то и взрослая жизнь, как правило, активная и интересная!

Возможность видеть, что такое жизнь спортсмена, как помогает спорт в приобретении жизненных принципов. Футбол — это яркие положительные эмоции! А что, как не положительные эмоции, приносит пользу детям. Будем двигаться дальше. Футбол – школа жизни, футбол – стиль жизни.

О фонде «Под флагом добра»

Благотворительный фонд «Под флагом добра» создан в 2005 году видными политическими и общественными деятелями с целью оказания финансовой адресной помощи тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и социальной адаптации, детям с ограниченными возможностями, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, через спортивно-культурные программы.

Проекты, реализованные фондом: Международный турнир по мини-футболу среди детей с ОВЗ «Кубок Добра», зимний и летний кубки для юных футболистов в возрасте 10-15 лет из разных стран мира. Соревнования проходят на стадионе «Сапсан Арена» футбольного клуба «Локомотив» в городе Москве. В прошедших турнирах за «Кубок Добра» боролись юные футболисты из Великобритании, США, Германии, Израиля, Нигерии, Индии и России.

Фонд проводит спортивные и культурные мероприятия для детей с ОВЗ, ведёт программы социализации детей-сирот с широким привлечением волонтеров, реализующих себя на социальном поприще.

О фонде «Взрослеем вместе»

Основан Нареком Сираканяном в 2020 году. Миссия Фонда содействия благотворительности “Взрослеем вместе” – помочь благотворительным фондам в решении медиамаркетинговых и инфраструктурных задач, чтобы фонды смогли сфокусироваться на главном — помощи детям.