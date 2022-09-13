Частоту упоминаний в СМИ систем передачи финансовых сообщений подсчитали специалисты Банки.ру

С начала февральских событий медиа чаще рассказывали о финансовых технологиях и системах, работа которых ограничивалась в России.

Аналитический центр финансового маркетплейса Банки.ру совместно с ИАС Phoenix изучили частоту упоминаний в СМИ систем передачи финансовых сообщений и других технологий вместе с крупнейшими российскими банками.

Западная SWIFT

О международной межбанковской системе SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) многие узнали в марте, когда наблюдался резкий взлет и наиболее высокий пик упоминания системы в СМИ в этом году — более 123,61 тыс. упоминаний за семь месяцев 2022 года. Умеренный рост обсуждений происходил в мае — июне. Оба пиковых периода пришлись на объявление санкций против российских банков.

Всплеск упоминаний SWIFT с названиями банков происходил в тот период, когда объявлялось о фактическом или потенциальном отключении кредитного учреждения от системы. Для большинства банков, которые попали под санкции, — это март, для Московского кредитного банка и Россельхозбанка — июнь. Упоминаемость Сбербанка отличается от остальных, поскольку вопрос отключения повторялся в медиа еще в мае.

В десятку наиболее упоминаемых в связке со SWIFT не попали банки, популярные среди физических лиц для переводов в исследуемом периоде. В частности, на 11-м месте оказался Тинькофф Банк, получивший негативный отклик после повышения минимальной суммы для SWIFT-перевода в долларах США (платежи в евро приостановили еще раньше).

Также остались системно значимые кредитные учреждения — Райффайзенбанк (12-е место) и ЮниКредит Банк (13-е место). Первый поднял минимальную сумму перевода до 5 тыс. у. е. через офис и (с 1 августа) до 3 тыс. у. е. через онлайн-банк. Второй же приостановил возможность открытия счетов в иностранной валюте, хотя не закрыл SWIFT-переводы для действующих клиентов, у которых уже есть такие счета.

Сейчас интенсивная и длительная история взаимоотношений SWIFT и российских банков, похоже, зависла или как минимум встала на длительную паузу.

Российская СПФС

Российская СПФС (Система передачи финансовых сообщений) и китайская CIPS (Cross-border Interbank Payment System) интересовали СМИ существенно меньше, чем SWIFT, — 10,09 тыс. и 2,04 тыс. упоминаний соответственно.

Резкий всплеск интереса к СПФС наблюдался в марте, но уже в апреле упоминаемость этой системы в связке с крупнейшими российскими банками кардинально снизилась, так и оставшись на прежних позициях. На протяжении семи месяцев 2022 года чаще других СПФС упоминается в связке с ВТБ — чуть менее 3 тыс. раз, заметно отстает Сбербанк — 2,04 тыс. упоминаний, третьим стал банк «Открытие» — 1,68 тыс. упоминаний.

Китайская CIPS

СIPS в связке с российскими банками, напротив, показывает рост. Упоминаемость в конце июля сопоставима с высоким мартовским уровнем.

При этом в марте CIPS чаще всех упоминалась со Сбербанком (182 упоминания), а к июлю условным лидером по продвижению системы стал ВТБ (185 упоминаний в июле, 114 — в марте). Достиг второго (и более высокого) пика Газпромбанк — 95 упоминаний в июле и 68 в марте.

Несмотря на сильно меньшую упоминаемость в количественном отношении, рынок в текущем положении начинает воспринимать CIPS как альтернативу SWIFT. Так, в июле «Ведомости» сообщали, что официально известно о подключении к CIPS 23 российских банков.

Биометрические системы

Упоминаемость биометрических систем невысока и не испытывала всплесков популярности в СМИ в наблюдаемом периоде. За исключением двух заметных динамик — Сбербанк и ВТБ — 3,24 тыс. и 1,61 тыс. упоминаний соответственно. Упоминаемость именно этих финансовых организаций в связи с биометрией довольно высока и все же имеет два заметных пика — в феврале и июне.

Примечательно, что кривые на графике у Сбербанка и ВТБ идентичны по форме и синхронны между собой, но не синхронны с остальным рынком. Эти банки, учитывая их размеры и важность для банковской системы России, могут стать основными локомотивами продвижения биометрии в банковской сфере.

Магазины приложений

Магазины приложений на российском рынке появились в мае, но в материалах СМИ они упоминались еще раньше. Учитывая сложности в App Store и Google Play, подсанкционным банкам пришлось пользоваться отечественными аналогами.

RuStore и NashStore в связке с российскими банками появились в медиаполе в марте и за пять месяцев упоминались в сумме 4 467 раз, достигнув пика при запуске в мае, а потом потеряв актуальность. Однако доля этих двух магазинов в общем объеме упоминаний мобильных приложений и магазинов приложений в контексте с банками составляет всего 2,2% за весь анализируемый период.

Чаще всего за период с марта по июль RuStore и NashStore снова упоминались в связке со Сбербанком (2,06 тыс. упоминаний) и ВТБ (1,43 тыс. упоминаний).

Учитывая общее число упоминаний этих магазинов, функционирующего Google Play, собственные аналоги в телефонах китайских производителей и возможность для пользователей Android устанавливать приложения из сторонних источников, популярность отечественных магазинов среди пользователей и в медиа вряд ли будет значительной.

Источник: https://www.banki.ru/news/research/?id=10971583

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