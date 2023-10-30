10-я годовщина Пояса и пути: Университет Цинхуа отмечает роль Цинхуа в глобальном развитии

Профессора, студенты и выпускники Университета Цинхуа поделились своим опытом предложения инновационных идей и усилий для поддержки глобального прогресса и формирования взаимосвязанного мира за счет участия в инициативе Пояс и путь (BRI).

Интервью являются частью инициативы, запущенной Институтом Пояса и пути Университета Цинхуа в честь 10-й годовщины инициативы BRI в 2023 году. В опубликованном на платформе YouTube видео подчеркивается десятилетие влияния, которое обеспечили члены сообщества Цинхуа, сыгравшие ключевую роль в этой трансформирующей глобальной инициативе за счет научных обменов и укрепления критически важной инфраструктуры в странах, расположенных вдоль BRI.

Жао Кеджин (Zhao Kejin), профессор и заместитель декана факультета социологии Университета Цинхуа, был среди членов профессорско-преподавательского состава, которые участвовали в ранних этапах разработки инициативы BRI. Он и его коллеги принимали участие во встречах, организованных соответствующими министерствами и комиссиями, и предоставляли аналитические сведения государству в виде отчетов. В 2017 году он присоединился к группе, которая возглавила формирование давосского форума Пояс и путь, демонстрирующего предлагаемые Китаем решения глобальных проблем на платформе мирового класса с целью «распространения голоса Китая и объяснения политики Китая в самом сердце мировой экономики».

Ши Жицин (Shi Zhiqin), исполнительный декан Института пояса и пути, Университет Цинхуа, пояснил роль университета в качестве «политического консультанта», ведущего крупные исследования и работы совместно с ведущими аналитическими центрами Китая для определения направления стратегического развития инициативы BRI.

«Предубеждения часто возникают из-за недостатка понимания, поэтому информация из первых рук критически важна, — сказал профессор Ху Юй (Hu Yu) факультета журналистики и коммуникаций и лектор по теме глобальной компетенции и зарубежной практики в Университете Цинхуа. Для поддержки более глубокого взаимного понимания между Китаем и другими странами он организовал серию научных и культурных обменов, помогая студентам и сотрудникам университета приобрести внутреннее понимание других культур и обществ.

Жень Хао (Zheng Hao), аспирантка по специальности «гражданское строительство», является одним из представителей студентов, которые участвовали в Программе ООН по молодежному обмену в Азии и Тихоокеанском регионе. Она провела исследование в слаборазвитых регионах Таиланда, приобретя опыт, который вдохновил ее стать «глобальным гражданским служащим».

Чау Фенгзе (Cao Fengze), заместитель директора африканского филиала компании Sinohydro Bureau 11 Co., Ltd. и выпускник Университета Цинхуа, поделился своим воодушевляющим путем, который помог ему раскрыть личные ценности для глобального сообщества через участие в инфраструктурных проектах в разных регионах Африки.

Построенная в честь 65-й годовщины начала Китайско-Египетских дипломатических отношений в 2021 году башня, возвышающаяся на 385 метров в панораме нового центрального бизнес-квартала в новой столице Египта, претендует на звание самого высокого небоскреба Африки. Чжан Йинцинь (Zhang Yiqing), выпускник Университета Цинхуа и генеральный директор этого знакового проекта, объяснил элементы проекта, одновременно демонстрирующие мастерство Китая в области строительства и символизирующие крепкие связи между двумя народами.