100-дюймовый телевизор Hisense U8K получил награду «Выбор редакции» на CEDIA 2023

Hisense, международная корпорация по производству бытовой техники и электроники, объявила о том, что созданный ею 100-дюймовый телевизор U8K был отмечен рядом наград на выставке CEDIA 2023, среди которых награды «Editor’s Pick CEDIA 2023» (Выбор редакции) от Sound & Vision, «Best of CEDIA» от AVS Forum и «Best of Show CEDIA 2023» от Twice.

CEDIA Expo — крупнейшая выставка профессиональных устройств для умного дома и аудиовизуальной техники в Северной Америке. На ней представлен широкий ассортимент новейших товаров и технологий, связанных с гаджетами для умных домов на базе технологий искусственного интеллекта, решениями для работы из дома, бытовыми системами, системами безопасности и другими технологическими решениями для жилых помещений.

В этом году компания Hisense представила полный модельный ряд ULED- и лазерных телевизоров, включая совершенно новый 100-дюймовый телевизор U8K Mini LED, самую большую модель такого рода на рынке. 100-дюймовый телевизор U8K оснащен подсветкой Mini LED, дисплеем с частотой обновления 144 Гц и встроенной частотой обновления для игр нового поколения. Он также поставляется с тюнером NEXT-GEN TV, который обеспечивает стандарт Wi-Fi6E для непрерывной потоковой передачи и вещания развлекательных программ в разрешении 4K, например, прямых спортивных трансляций.

После успешного дебюта на выставке CES 2023 в январе этого года высококлассные продукты серии U8 от Hisense были представлены на нескольких основных рынках, включая Северную Америку, Европу, Ближний Восток, Австралию и Южную Африку.

Технология Mini-LED PRO обеспечивает изображение с яркостью до 1500 нитов, что позволяет повысить его детализацию и контрастность. Кроме того, благодаря функции Quantum Dot Colour телевизор излучает чрезвычайно точные длины волн, позволяя фиксировать и отображать более миллиарда оттенков цвета.