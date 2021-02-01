«100 памятных дней»: ко Дню Победы на Кубани стартовала мемориальная эстафета

До Дня Победы осталось чуть менее 100 дней. В связи с этим в образовательных учреждениях Краснодарского края пройдут тематические встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, исторические уроки мужества, а также спортивные турниры. Все эти мероприятия объединены в мемориальную эстафету «100 памятных дней».

О старте акции объявили в Кубанском казачьем кадетском корпусе им. Бабыча. Будущие защитники Отечества детально знают о главных битвах и событиях нелегких военных лет 1941–1945 года.

«Патриотическая подготовка – ключевая составляющая в воспитании наших ребят. Кадеты охотно участвуют в исторических конкурсах, тематических турнирах и лекциях, а также во всех подобных мероприятиях, поскольку они прекрасно помнят о подвиге своих прадедов. Каждый из них гордится победами предков и свято хранит историческую память», – рассказал Владимир Маслов, начальник Кубанского казачьего кадетского корпуса им. Бабыча.

Он отметил, вплоть до 9 мая, в течение ближайших 100 дней, кадеты, а также школьники общеобразовательных заведений Кубани, посетят мемориальные объекты и братские могилы павших в годы Великой Отечественной войны советских солдат. Главная цель этих походов – восстановление и уборка памятных мест.