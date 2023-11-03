11-я Международная выставка высоких технологий в Китае приглашает мир

11-я Международная выставка высоких технологий в городе науки и технологий Китая (Мяньян) пройдет с 22 по 26 ноября в Мяньяне, провинция Сычуань. Тема выставки этого года «Лидерство науки и технологий — инновации, трансформации, открытия и сотрудничество», а почетный гость выставки — Индонезия. Мероприятия будут проводиться как онлайн, так и традиционно.

В этом году будет проведен ряд показов. Крупные научные и технологические проекты и демонстрации, например программа изучения луны, «Искусственное Солнце» и «Сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой FAST», будут представлены в одном месте. Кроме того, в программу включены 13 таких мероприятий, как церемония открытия и вступительные речи, Саммит по инвестициям и финансированию науки и технологий Tianfu, День талантов в городе науки и технологий, а также 4 отраслевые конференции и 2 конкурса.

Чтобы усилить впечатления посетителей, на выставке этого года будет построен выставочный 3D онлайн-павильон, предлагающий посетителям иммерсивный режим. В нем готовятся научные и технологические инновации молодежи, популярная наука о жизни, научный и технологический опыт и другой контент, который должен сделать науку и технологии ближе к людям и сохранить влияние выставки.

В этом году отмечается 10-я годовщина учреждения комплексного стратегического партнерства Китая и Индонезии, и Индонезия приглашена в качестве страны — почетного гостя. На выставке имидж страны и соответствующие научные и технологические инновации, технологии и изделия страны будут продемонстрированы в разных аспектах. В то же время будут проведены мероприятия страны — почетного гостя, включая церемонию открытия национального павильона, конференция по подбору партнеров для промышленного сотрудничества Индонезии и Мяньяна, Неделя природных ресурсов Индонезии, Мероприятие, посвященное культуре, науке и обмену технологиями в области традиционной медицины, и выставка документальной фотографии и фотографий природы Индонезии.

Мяньян — единственный город науки и технологий Китая, вторая по размеру экономика провинции Сычуань и третий по размеру город провинции Сычуань и Чунцина. Выставка национальных достижений, Международная выставка высоких технологий в городе науки и технологий Китая (Мяньян), проводится в городе науки и технологий Китая (Мяньян) ежегодно и на протяжении последних десяти лет, с 2013 г.