127 лет лыжному спорту в столице и юбилейный Марафон МВТУ

3 марта 2022 года лыжная Москва отмечает свое 127-летие, 3.03.1895 г. генерал-губернатор Москвы подписал первый устав Клуба Московских Лыжников. К этому событию специально был приурочен выход книги «История лыжной Москвы», которая вышла в свет при поддержке ФПК «Гарант-Инвест», которая на протяжении многих лет поддерживает спорт и ветеранов спорта. Автор книги Георгий Алексеевич Смирнов, человек- легенда, спортсмен, патриарх лыжного спорта, член президиума Федерации лыжных гонок СССР, автор книг и более 140 научный статей о развитии лыжного спорта в нашей стране.

27 февраля состоялся юбилейный 50-й Лыжный марафон МВТУ — событие, которое символизирует собой целую эпоху отечественного лыжного спорта. Идейный вдохновителем гонки стал человек, всю свою жизнь посвятивший развитию лыжного спорта Смирнов Г.А. Спонсорскую поддержку и организацию Лыжного марафона МВТУ, ещё с 90-х годов взяла на себя ФПК «Гарант-Инвест», возродив эту легендарную гонку спустя несколько лет забвения. Благодаря богатому опыту ФПК «Гарант-Инвест» на сегодняшний день по качеству проведения Лыжный марафон МВТУ высоко поднял планку в российском лыжемарафонском календаре.

Финишеры юбилейной 50-й гонки, помимо достойного призового фонда получили в подарок новую книгу «История лыжной Москвы вместе с памятной медалью 50-го Марафона МВТУ. Награждал победителей и призеров Президент ФПК «Гарант-Инвест» Панфилов А.Ю.