133-я Кантонская выставка привлекла широкое внимание бизнес-сообществ скандинавских стран

Бинг, заместитель генерального секретаря Canton Fair и заместитель генерального директора китайского центра внешней торговли, возглавил делегацию Дании, Исландии и Швеции по содействию развитию выставки китайских импортных и экспортных товаров (далее «Canton Fair» или «Выставка»), чтобы продемонстрировать новый имидж 133-й Кантонской ярмарки и привлечь больше скандинавских компаний для участия в ярмарке, получив широкое внимание со стороны деловых кругов этих стран.

Страны Северной Европы и Китай обладают значительной взаимодополняемостью в различных отраслях и огромным пространством для сотрудничества. Основываясь на уникальных характеристиках местного рынка, делегация провела ряд рекламных мероприятий, таких как: две информационно-рекламные конференции в Дании и Швеции, а также один семинар в Исландии; посещение правительственных ведомств по содействию торговле, а также промышленных и коммерческих организаций, таких как Конфедерация датской промышленности (DI), Датский совет по сельскому хозяйству и продовольствию, Business Iceland и Business Sweden; подписание глобального соглашения о сотрудничестве Canton Fair со Шведско-китайским торговым советом; исследовательские визиты в известный конференц-центр и выставочный центр, включая Bella Center в Дании, Harpa в Исландии и Stockholmsmassen в Швеции; посещение крупных предприятий розничной сети и общение с их представителями, включая датские супермаркеты Netto и Bilka группы Salling Group, Kronan в Исландии и VIP-байеров Canton Fair, таких как X18 в Исландии.

Рабочая группа передала скандинавскому деловому сообществу последнюю информацию о Выставке и потенциальных возможностях для бизнеса, включая использование расширения выставочного комплекса, увеличение выставочной площади, а также новые выставочные разделы и темы. Международные торговые компании, экспортеры и импортеры из этих 3 стран проявили большой интерес к Canton Fair. В то же время группа ознакомилась с мнениями и предложениями местных партнеров по услугам Выставки из первых рук в ходе личных обстоятельных бесед.

В будущем Китайский центр внешней торговли будет поддерживать тесный контакт с мировыми промышленными и торговыми организациями, улучшать обслуживание клиентов, способствовать тому, чтобы больше предприятий могли использовать преимущества «Сделано в Китае» и китайского рынка, а также вносить вклад в экономические и торговые обмены между Китаем и другими странами.