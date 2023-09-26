134-я Кантонская ярмарка растет, ориентируя рекламу на Германию, Турцию и Нидерланды 

Чу Шиджа (Chu Shijia), вице-президент и генеральный секретарь Кантонской ярмарки, а также генеральный директор центра внешней торговли Китая, возглавил делегацию авторитетных экспертов в рамках обширного рекламного тура по Германии, Турции и Нидерландам. Тур включал ряд успешных рекламных встреч и семинаров в трех странах, которые посетило более 210 бизнесменов, а также посещения выдающихся ярмарок, таких как Франкфуртская ярмарка, Кельнская торговая ярмарка и Дюссельдорфская ярмарка. Было налажено сотрудничество с такими влиятельными организациями, как Немецко-азиатский деловой круг, Торговая палата Анкары, Торговая палата Стамбула, Совет по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK) и Европейско-китайская сеть MICE.

Были проведены полевые исследования в таких известных корпорациях, как Metro AG и Koopman International, с целью развития практического сотрудничества по выставочным проектам, и они дали позитивные результаты.

На встречах с деловым сообществом Чу Шиджа подчеркнул знаменательный прогресс, которого удалось достичь в рамках комплексного сотрудничества между Китаем и тремя вышеуказанными странами. Непоколебимая поддержка руководства подняла это сотрудничество на новые высоты, что принесло существенную пользу предприятиям и людям. В этой связи он от всего сердца предложил компаниям, представляющим эти три страны, осуществлять закупки и выставлять свою продукцию на Кантонской ярмарке, полностью используя ее эффективную платформу стимулирования торговли. Это станет золотой возможностью для развития новых партнерств и использования актуальных деловых перспектив.

Решительно поддержав идею торговли с Китаем, представители трех стран подчеркнули огромный потенциал сотрудничества. Они взяли на себя обязательство по организации групп для участия в Кантонской ярмарке, используя ее беспрецедентные возможности.