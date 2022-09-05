2 000 студентов российских вузов спроектировали свое «Профессиональное завтра»

12 сентября 2022 г. завершается прием заявок V Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов «Профессиональное завтра».

В этом году инклюзивные студенческие команды будут очно презентовать свои конкурсные работы – профессиональные стартапы, полезные изобретения, социальные проекты, результаты исследований – с 18 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г. на площадках гостеприимного Тюменского государственного университета.

Конкурс «Профессиональное завтра» – это отличная возможность проявить студентам свои лидерские, организаторские, креативные качества и совместной работой показать экспертам-работодателям, что российская молодежь отлично объединяет усилия, чтобы у каждого, с учетом его возможностей, была своя профессиональная роль и он мог сделать свой реальный вклад в общее дело.

По мнению руководителя Проектного офиса РУМЦ Минобрнауки России, проректора по УВР МГУПП Альбины Бикбулатовой:

– Конкурс – это проявление уверенности в своей подготовке, это яркая демонстрация безграничных возможностей! Вузы РУМЦ ориентированы на то, чтобы студенты с различными особенностями, в том числе здоровья, чувствовали поддержку и могли продвигать идеи и ценности инклюзивной культуры!

За историю Конкурса в нём приняли участие более 1 700 студентов. Уникальная практика формирования инклюзивных команд позволила включить Конкурс в большой комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности СПО и ВО,

в Межведомственный комплексный план.

В юбилейный год Конкурса вузы РУМЦ и вузы-партнеры активно приглашают студентов к участию, заявочная кампания уже собрала более 300 участников. Больше всего заявок направлено в номинациях «Социальная реклама» и «Социальный проект».

Участие в таких конкурсах, как «Профессиональное завтра», каждому студенту позволяет получить отличную площадку для демонстрации своих достижений и возможностей, показать, как он видит решение тех или иных социальных вопросов, проблем, которые решаются в регионах, на государственном уровне, получить экспертную поддержку и это, однозначно, поможет реализовать его профессиональную мечту! – так приглашает к участию студентов один из экспертов Конкурса, победитель гранта Росмолодежи из СКФУ Анна Дарган.

Обратный отсчёт: собери команду своего профессионального завтра!

Приём заявок на официальном сайте Конкурса до 12 сентября 2022 года.

Видеоприглашение к участию: https://www.utmn.ru/professional-tomorrow/