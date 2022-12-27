Чтобы создать крепкие отношения с партнёром, сначала нужно их выстроить с самим собой

В начале отношений никто не планирует расставания, скандалы или раздел имущества. Но иногда даже идеальные отношения рушатся, и мы сами не можем объяснить в чём причина. Часто это результат наших несбывшихся ожиданий от партнёра. А также нередко мы сами выискиваем недостатки, примеряем их на человека и убеждаем себя, что так было всегда. С чем это связано?

Корейские психологи из Университета Кэймен провели исследование и выяснили, что люди с несчастливым детством, перфекционисты, одиночки и те, кто верит в магию или карму, боятся счастья. Они считают, что оно может привести к негативным последствиям, поэтому намеренно избегают его.

«Мы живём, постоянно заглядывая куда-то вперёд, заранее себя обнадёживаем и заранее же готовимся к поражению. В результате мы тревожимся, хотя нет еще никакой опасности, расстраиваемся и отчаиваемся, заранее накликая на себя беду», — пишет психолог Андрей Курпатов в своей книге «Убить иллюзии. Универсальные правила».

Представления о жизни, людях и отношениях формируются ещё в детстве. Американский психотерапевт Мюррей Боуэн научно доказал, что семья — это система, в которой люди постоянно влияют друг на друга. Конечно, в течение жизни наше мышление меняется. Но то, что заложено на подсознательном уровне ещё с детства, всегда будет проявляться и выходить наружу.

Поэтому установки «любовь живёт три года», «все мужчины изменяют», «не смейся много, иначе потом будешь плакать» не дают спокойно жить и строить здоровые, счастливые отношения. И неважно, что разными учёными неоднократно доказано: женщины изменяют не меньше мужчин, смех продлевает жизнь, а на длительность любви влияют не только гормоны.

Изменить свои базовые настройки можно, но для этого нужно разобраться, как и откуда они появились. В «Школе Отношений» этому посвящён не один урок. Чтобы создать крепкие и счастливые отношения с партнёром, сначала нужно эти самые отношения выстроить с самим собой — с этого и начинается курс. Постепенно, шаг за шагом, ученики узнают, как правильно взаимодействовать со своими близкими, друзьями, коллегами и незнакомцами, как заводить новые связи и поддерживать старые. Это самый глубокий курс об отношениях, который собрал сотни благодарных отзывов и сделал большое количество людей счастливее.

Психолог и профессор Университета Юты Саманта Джоэл вместе со своей группой провёл исследование и пришёл к выводу, что «человек, которого мы выбираем, не так важен, как отношения, которые мы строим… Динамика отношений, которые вы строите вместе с кем-то, — общие нормы, понятные только вам шутки, общий опыт — намного превосходят отдельные характеристики личностей, участвующих в этих отношениях».

Отношения с другими людьми можно сравнить со строительством дома, которое начинается с фундамента. Именно от него зависит, насколько крепко и надёжно будет стоять дом. Над отношениями необходимо работать на протяжении всей жизни, вкладываться в них делами и добрыми словами, исправлять ошибки. И тогда любой человек сможет стать архитектором своей жизни и построить счастливый и крепкий союз.