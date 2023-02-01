2-е место Vedanta Aluminium в DJSI 2022

Компания Vedanta Aluminium, один из ведущих мировых производителей алюминия, поднялась на 2 -е место в мировом рейтинге устойчивого развития SP Dow Jones Sustainability Index (DJSI) для алюминиевой отрасли за 21–22 финансовый год. Это делает Vedanta Aluminium вторым в мировом рейтинге по устойчивому развитию среди производителей алюминия.

По результатам оценки за 20–21 финансовый год компания поднялась на два пункта по сравнению с предыдущим 4-м местом в рейтинге по всему миру. Vedanta Aluminium получила высокую оценку по большинству критериев защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления, включая кибербезопасность, экологическую отчетность, экологическую политику и системы управления, условия труда, развитие человеческого капитала, привлечение и удержание кадров, управление взаимоотношениями с клиентами и социальное воздействие на местное население.

Генеральный директор компании Vedanta Limited – Aluminium Business г-н Рахул Шарма (Rahul Sharma) заявил: «Наш рейтинг SP DJSI за 2022 год отражает наше стремление к структурной интеграции принципов устойчивого развития в рамках всей производственно-сбытовой цепочки, начиная с выбора поставщиков и заканчивая поставкой продукции, при этом климатические вопросы занимают центральное место на пути развития. Наша программа устойчивого развития включает в себя четкую ориентацию на декарбонизацию деятельности, увеличение количества возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе, бережное использование таких природных ресурсов, как вода, благополучие сотрудников и партнеров, развитие экономики замкнутого цикла в сфере утилизации отходов и сотрудничество с местным населением в целях обеспечения устойчивости к изменению климата. Почетное второе место по устойчивому развитию среди мировых производителей алюминия подтверждает нашу миссию «Трансформация во благо» для улучшения нашей планеты, людей и сообществ».

Подход компании Vedanta Aluminium к устойчивому развитию охватывает такие критически важные аспекты, как сокращение углеродных выбросов и энергоэффективность, экономические показатели, цепочка поставок, качество воздуха, управление водными ресурсами, биоразнообразие, утилизация отходов, здравоохранение и безопасность, внимание к людям, благосостояние общин и пр. Опираясь на эти руководящие принципы, компания недавно опубликовала свой отчет по устойчивому развитию и основной доклад об изменении климата (согласованный с концепцией Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом) за 2021-22 финансовый год.

Компания Vedanta Aluminium, принадлежащая Vedanta Limited, специализируется на производстве алюминия и является крупнейшим производителем алюминия в Индии. Является одним из лидеров в области производства алюминиевой продукции с добавленной стоимостью, находя существенные возможности применения в ключевых отраслях. Благодаря своим металлургическим комбинатам мирового класса, глиноземным заводам и электростанциям в Индии, компания реализует миссию по стимулированию новых способов применения алюминия в качестве «металла будущего» для более экологичного завтра.