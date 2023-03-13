Любят только себя: как правильно взаимодействовать с нарциссом

Нарциссизм всё чаще стали называть болезнью XXI века. Многие эксперты это связывают с постоянной демонстрацией в соцсетях «успешного успеха» и звучащей словно мантра установкой «любовь к себе — это самое главное». Человек не замечает, как в стремлении быть лучше и выше всех он превращается в нарцисса. Но не так страшен нарцисс, как его описывают.

Первым понятие «нарциссизма» ввёл Зигмунд Фрейд. Он назвал первичный нарциссизм одним из этапов взросления. Когда ребёнок маленький, он ощущает себя «центром Вселенной». Его интересуют только собственные потребности, которые удовлетворяются достаточно быстро и без особых усилий. Правда, позже Фрейд отметил и отрицательную сторону нарциссизма — эмоциональную изолированность и недоверчивость.

Многие учёные придерживаются мнения, что нарциссические черты заложены в каждом из нас. Только одним они помогают достигать высоких результатов и «брать своё», другим же мешают построить крепкие и здоровые отношения. Психологи из Университета штата Иллинойс считают, что нарциссизм достигает своего апогея к юности, а с возрастом начинает проявляться всё меньше.

Определить нарцисса можно по нескольким признакам:

Он не признает свою неправоту и не потерпит критики в свой адрес.

Любит приукрашивать, врать и с лёгкостью может присвоить себе чужие достижения.

Сторонится эмоций и ответственности, ведёт себя как ребёнок, если не получает желаемого.

Убеждён в собственной исключительности и всегда добивается похвалы в свой адрес и комплиментов.

Склонен к манипулированию людьми, так как уверен, что нельзя ничего добиться простой просьбой.

Психологи отмечают, что в здоровом нарциссизме нет ничего плохого. Наоборот, он может стать источником веры в себя и свои способности. Но только при условии, что человек не обесценивает чувства других и признаёт личные недостатки. В противном случае нарциссизм становится токсичным.

К нездоровой форме или вторичному нарциссизму могут привести разные жизненные обстоятельства. Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут в статье для журнала «Правила жизни» отмечает, что одна из причин нарциссизма кроется в детстве и часто связана с требовательными родителями. «Для того чтобы заслужить их одобрение и тёплые чувства, ребёнку нужно постоянно соответствовать идеалам мамы и папы, — пишет психолог Валерий Гут. — Со временем у него формируется особое видение мира, в котором он должен быть уникальным и исключительным. Человек продолжает доказывать, что он достоин любви, но уже не родителям, а окружающим. Появляется невротическая зависимость: стремясь к успеху и признанию, он только глубже погружается в травму».

Внутренняя пустота – ещё одно ключевое понятие в нарциссизме. Самооценка нарциссов держится исключительно на внешнем подтверждении, а не на собственном представлении о себе. Отсюда и высокая потребность в других, в их похвале и восхищении. Правда, любовь нарциссов всё равно поверхностна.

4 правила, которые помогут в общении с нарциссом:

Хвалить и беречь его самолюбие, но при этом помнить о личных границах. Сконцентрироваться на его положительных чертах и попробовать извлечь пользу из общения. Выстраивать свои внутренние опоры и не поддаваться манипуляциям.

Нарциссов принято относить к токсичным людям. Но особенности их характера можно также пустить в нужное русло. В той или иной степени нарциссические черты присущи каждому из нас, и совершенно точно, без них практически невозможно добиться успеха в творчестве, науке или политике.