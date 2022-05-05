Пять неоспоримых плюсов перманентного макияжа

Перманент на пике популярности. Более 30% женщин делали его хотя бы раз в жизни. И эта цифра с каждым годом растет. — ведущий PMU артист, основатель собственной школы перманентного макияжа, спикер международных конгрессов, автор уникальных техник «бархатные губы» и брови «3D» раскрыла все преимущества и недостатки перманентного макияжа и рассказала, как ухаживать за долговременной красотой.

5 неоспоримых плюсов перманентного макияжа

Одним из главных плюсов перманентного макияжа является его долгостойкость. После этой процедуры можно год или полтора ходить с красивыми губами и оформленными бровями. В этом ее главное отличие от традиционной окраски, которую нужно повторять ежемесячно и тратить каждый раз около 1500-2000 руб.

После перманента вы будете просыпаться утром с идеальным макияжем, который не нужно смывать вечером и подкрашивать в течение дня. А ведь красивые сочные губы, естественные брови и подчеркнутые глаза очень молодят лицо, придают ему свежесть.

Второй плюс — возможность для обнуления. Сейчас для перманента используются такие материалы, которые через год или полтора вымываются и можно принять решение обновить его или не делать больше. Раньше такой возможности не было и люди десятилетиями ходили с тату-бровями, а потом удаляли пигмент лазером.

Третий плюс — это наличие большого количества цветов и оттенков пигмента, которые подбираются по желанию клиента. Мастера могут предложить вам несколько вариантов его нанесения, сделать плотный и густой эффект или же еле заметный. Губы можно сделать поярче, акварельно или плотно — вариантов масса. И еще. В сегодняшнем перманенте цвета не уходят ни в какие другие оттенки, если все сделано правильно и хорошим специалистом.

Сейчас применяются более адаптивные продукты для перманента. Разработаны пигменты для каждой зоны, чего не было ранее. Для бровей, глаз и губ используются отдельные составы, что позволяет мастеру сориентироваться и в зависимости от типа кожи клиента, цветотипа и индивидуальной реакции выбрать подходящий состав.

Четвертый плюс заключается в том, что современный перманент безболезненный. Ходит слух, что перманент — это больно, как и тату. Но это совсем не так. Перманент делается на поверхностном слое, он быстро заживает, легко носится. После процедуры можно сразу идти по делам, все сразу выглядит эстетично, красиво, никаких после процедурных реабилитаций нет. И никаких побочных эффектов тоже.

Пятый плюс — доступная цена, особенно если учитывать частоту посещения мастера — раз в год или даже полтора года. Если сравнивать с ежемесячным окрашиванием, на него денег уходит гораздо больше.