2000 международных покупателей из 35 стран и регионов посещают 3-ю CICPE в Hainan FTP

3-я Китайская международная выставка потребительских товаров (CICPE или Hainan Expo) открылась 10 апреля в городе Хайкоу, столице самой южной провинции Китая – Хайнань.

3-я выставка CICPE, заканчивающаяся 15 апреля, представляет 3 300 эксклюзивных потребительских брендов из 65 стран и регионов со всего мира.

В этом году почетным гостем на выставке стала Италия – приглашены 147 брендов. Итальянский павильон, занимающий площадь 1800 м² (примерно в два раза больше по сравнению с прошлым годом), демонстрирует продукцию Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Panerai и других ведущих итальянских брендов.

Одно из ключевых мероприятий выставки этого года – грандиозный запуск новой продукции – пройдет в течение двух дней – 12-го и 13-го апреля. Будут представлены 118 продуктов и серий от 28 всемирно известных китайских и зарубежных брендов, включая L’Oréal, Kärcher, Carpigiani, DIAGEO, Platinum Guild International, Huawei и Dell. Товары охватывают сферу моды, парфюмерию, ювелирные изделия, алкогольные напитки, высококачественные продукты питания, электронику и биотехнологии. Кроме того, в их число входят товары из таких категорий, как образ жизни, художественные игрушки, традиционные ремесленные изделия и бронзовые скульптуры из Старого летнего дворца (или Yuanmingyuan по-китайски) – впервые в рамках CICPE.

По словам Организационного комитета, на выставке ищут лучшие предложения 2000 зарубежных покупателей из 35 стран и регионов, включая Францию, Германию, Японию, Вьетнам, Сингапур, Индонезию и Таиланд.

Китайская международная выставка потребительских товаров, которая пройдет в этом году 3-й раз, является первой международной выставкой национального уровня в Китае, посвященной потребительской продукции премиум-класса и крупнейшей в Азии такой выставкой.

Эта выставка Hainan Expo, проводившаяся в Хайнане два года подряд, не только предоставляет торговую платформу для потребительской продукции премиум-класса по всему миру, но и является одним из важнейших компонентов создания порта свободной торговли Hainan PFT с китайскими особенностями.

За последние два года ряд предприятий из участвующих стран открыли магазины, фабрики и даже штаб-квартиру в Хайнане, чтобы извлечь выгоду из политических преимуществ порта свободной торговли. Статистические данные показывают, что бренды и ведущие компании из 52 стран, включая LVMH (Франция) и Richemont (Швейцария), уже присутствуют в Хайнане.