2019 VS 2024: что изменилось на рынке туризма за последние 5 лет 

Traveltech-платформа и сервис бронирования туров и отелей онлайн Level.Travel провел полномасштабный ребрендинг. Он отразил глобальные изменения индустрии онлайн-туризма последних лет. Теперь бренд делает акцент на большом выборе, технологичности и простоте, отстраиваясь от консервативного рынка бронирования в офлайне.

Рынок онлайн-бронирования отдыха полностью восстановился до доковидных показателей и продолжает расти. По данным АТОР, за 2024 год россияне съездили в ТОП-20 популярных для туризма стран более 17,35 млн раз; объем классического турпотока составил 14 млн поездок. Из них две трети туристов отправились отдыхать турпакетом.

В 2024 году Level.Travel увеличил свою аудиторию и оборот в два раза по сравнению с 2019 годом. Однако структура продаж, портрет туриста, требования и особенности выбора изменились.

Другая пропорция чеков. В 2019 году более 15% бронирований туров составляли чеки до 30 тыс. рублей, а чеки выше 220 тыс. рублей — всего 5%. Онлайн выбирали за скорость и дешевизну горящих туров. Ключевым драйвером было вдохновение, спонтанность и доступность. В 2024 чеки до 30 тыс. рублей составили всего 2% продаж (на 13 пп ниже), а чеки выше 220 тыс. рублей — 33% (рост более чем в 6 раз).

Комфорт стал дороже, а поездки сложнее. Полет из Москвы в Анталью теперь длится дольше на 2 часа, в Сочи — на 1,5. Чтобы сэкономить, приходится выбирать рейсы с пересадками через новые хабы: Стамбул и Анталья, Дубай, Абу-Даби, Доха, Маскат, Пекин и Шанхай, Алматы, Астана, Ереван, Тбилиси. Организовать отпуск стало сложнее из-за виз, ограничений с банковскими картами и логистикой. Это укрепило барьеры и страхи, поэтому теперь самый важный критерий при выборе сервиса — уверенность, что все пройдет гладко.

«В онлайне туристу не на кого переложить ответственность за свой выбор. Уверенность в выборе ему может дать ощущение владения информацией и сравнения цен всех поставщиков. Поэтому данные должны быть оперативными, а сервис — быстрым. Мы стараемся использовать опыт, который есть только у цифровых сервисов, и предугадывать вопросы, предлагая подсказки и решения», — отмечает Анастасия Зайцева бренд-директор Level.Travel

Больше 50% бронирований происходят в мобильных приложениях. В 2019 году доля бронирований через мобильное приложения составляла 29%, а в 2024 перевалила за 50%. Процесс выбора длится около 2 недель, за которые турист анализирует разные сервисы и платформы. Активность в мобильном приложении в 2024 тоже увеличилась, а основными каналами коммуникации стали чаты. В 2019 туда поступало только 10% запросов, туристы предпочитали звонить. В 2024 в чаты приходит уже больше половины запросов.

Масштабные изменения рынка и потребителя последних лет стали основой для ребрендинга Level.Travel.

«Мы много знаем про свою аудиторию, умеем использовать ее опыт и накопленную экспертизу. Все эти годы мы менялись, усиливали продукт, наращивали партнерства, работали с новыми сегментами клиентов. После ребрендинга все это станет более заметным – теперь наш внешний вид отвечает требованиям к современному технологичному продукту, который мы создаем», — говорит Евгений Гинзбург сооснователь и СМО Level.Travel

Главная цель ребрендинга — увеличение узнаваемости и четкая отстройка от рынка офлайн- и ручных бронирований. Новый дизайн делает акцент на современных технологиях и удобстве, а в его основе — продуктовый ответ на запрос рынка и клиентов. Обновление бренда стало отражением глубинных изменений в индустрии и внутри компании.

Что изменилось:

Больше выбора. В 2022 году Level.Travel запустил бронирование отелей без перелета и нарастил количество поставщиков. Динамическое пакетирование под собственным брендом занимает до 20% продаж вне турсезона. У туриста есть возможность выбирать оператора, тип рейса (чартерный или регулярный), страховку, трансфер и другие услуги.

Технологии и экспертиза. В 2021 году команда получила инвестиции от крупнейшего IT-инвестора Baring Vostok. Благодаря этому удалось разработать новые технологии, которыми сейчас пользуются более 50 компаний-партнеров. В их числе Яндекс.Путешествия, Ozon Travel, СберПутешествия, Альфа-Банк, ВТБ, МИР (НСПК) и другие.

Простота. На каждом этапе сервис стремится облегчить организацию путешествия. Например, 80% процесса бронирования теперь автоматизировано, в приложениях появились сторис с актуальными подсказками и советами, а отфильтровать предложения можно по 50 параметрам.

Новая айдентика и простая коммуникация. Символом бренда стала чайка — воплощение свободы, путешествий и поиска лучших предложений. Яркие цвета и динамичные элементы делают коммуникацию с клиентами еще понятнее и доступнее. В общении, как и в стратегии бренда, выделяется принцип: «главное видно сразу». В тексте стало еще меньше воды и еще больше пользы, качественной информации и способов отправиться на отдых.

«Последние 4 года были очень турбулентными для индустрии. Но за счет технологий, понимания динамики рынка и изменения запросов клиентов нам удалось вырасти и укрепиться. Мы ожидаем, что 2025 год станет поворотным и реализует большой потенциал онлайн-сервисов в тревел индустрии. Чек в турах стал заметно выше, требования пользователей продолжают расти, а значит сервис должен выходить на новый уровень. Эта миссия заложена в названии компании, и мы продолжаем развиваться, чтобы ей соответствовать. », — комментирует Евгений Гинзбург сооснователь и СМО Level.Travel