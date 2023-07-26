22 августа пройдет аукцион по продаже активов Mafic USA LLC.

Мир
26 июля 2023

22 августа 2023 года компания Iron Horse Auction Co., Inc., Рокингем, шт. Северная Каролина, проведет двухэтапный закрытый аукцион по продаже активов Mafic USA LLC. 

Активы включают в себя современный объект 4 253 +/- кв. м по производству базальта на территории площадью 2,1 +/- га и прилегающий к нему участок площадью 3,1 +/- га. Объект расположен на 119 Metrolina Dr, Shelby, NC 28150. Индивидуальная собственность, включенная в продажу, состоит из всех машин и оборудования, связанных с производством базальтового волокна, платиновых и родиевых втулок/сыпучих металлов, запасов базальтовой породы и запасов базальтового волокна.

11 мая 2023 года Хозяйственный суд Северной Каролины назначил Richard S. Wright of Moon Wright & Houston, PLLC генеральным приемником Mafic USA LLC. Приемник привлек Iron Horse для проведения упорядоченной ликвидации.

Руководитель компании Iron Horse Уилл Лилли (Will Lilly) заявил: «Для нас большая честь представлять Приемника в этой очень важной сделке. Мы считаем, что процесс упорядоченной ликвидации с учетом индивидуальных потребностей представляет собой редкую возможность приобретения базальтового производства, которое может быть введено в эксплуатацию гораздо быстрее, чем начальный проект. Это по-настоящему современное предприятие по производству базальтового волокна, которое уже привлекло к себе внимание международных организаций, работающих в этой отрасли».

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