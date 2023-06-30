25 слепоглухих из разных городов России посетили Санкт-Петербург

В начале июня туристическая группа людей с нарушением зрения и слуха из Москвы, Тюмени, Новосибирска, Елабуги собрались в Санкт- Петербурге, чтобы вместе познакомиться с его самыми известными достопримечательностями.

Слепоглухие туристы посетили храм Спаса на крови, Исаакиевский собор, прошлись с экскурсией по Невскому проспекту, были в Петропавловской крепости, Эрмитаже, на крейсере Аврора, съездили в Выборг и поклонились мощам Ксении Петербургской.

Все экскурсии были доступны для посетителей с нарушением зрения и слуха. Многие экспонаты музейных комплексов можно было трогать руками, присутствовал переводчик русского жестового языка.



«Мне очень понравилось в Петербурге,- призналась слабовидящая слабослышащая Марина Мартынова,-я была в этом городе, но очень давно. Конечно, город изменился. Мы много ходили и много успели посмотреть. В Выборге была сложная дорога, но я подумала: «Не надо жаловаться. Хорошо, что у меня есть возможность гулять по этому великолепному городу!» Спасибо «Дому слепоглухих» за эту поездку! Надеюсь еще поехать куда-нибудь».

Благотворительный фонд «Дом слепоглухих» ставит своей целью социализацию, всестороннюю реабилитацию людей с инвалидностью по слуху и зрению, а также адресную помощь нуждающимся слепоглухим, незрячим и глухим людям.

Для этого БФ «Дом слепоглухих» реализует ряд программ: сопровождаемое проживание в центре «Дом слепоглухих» ; трудоустройство в инклюзивные творческие мастерские при центре «Дом слепоглухих» в Пучково; обучение, бытовая реабилитация и социализация в центре «Дом слепоглухих» в Пучково для дальнейшей самостоятельной и активной жизни в обществе; реабилитация инвалида по слуху и зрению по месту его проживания; программы инклюзивного туризма и досуга по всей России; создание информационного и обучающего контента для для инвалидов по слуху и зрению распространение его через специальные он-лайн каналы; адресная помощь согласно потребностям человека с инвалидностью по слуху и зрению; инклюзивный театральный проект «Видящие сердцем».

Базой проекта «Дом слепоглухих» являются два центра в Новой Москве, куда на обучение и реабилитацию приезжают люди с инвалидностью по слуху и зрению со всей России. Здесь они овладевают необходимыми жизненными и профессиональными навыками для дальнейшей самостоятельной жизни, получают психологическую поддержку и помощь в медицинском сопровождении. Срок пребывания подопечного в центре устанавливается индивидуально для каждого и заканчивается, когда достигнуты цели по карте индивидуального развития человека.

«Дом слепоглухих» существует на пожертвования людей и организаций. Часть расходов по проектам покрывают гранты Фонда президентских грантов и Гранты Мэра Москвы.