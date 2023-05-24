26 мая 2023 года в Таганроге на стадионе «Форте Арена» пройдет межрегиональный инклюзивный детский фестиваль «Футбол – школа жизни»

В рамках мероприятия состоятся мастер-классы от действующих игроков футбольного клуба «Форте», футбольный турнир среди детей-инвалидов, зарядка с чемпионом параолимпийских игр в Пекине Александром Скалиухом, творческие мастерские, выступления музыкантов, эстафеты, конкурсы.

Специальные гости фестиваля: музыкант Михаил Гребенщиков, известные российские футболисты Александр Маслов, Валерий Шмаров, Эдуард Мор, а так же мастер спорта России международного класса Елена Рыжикова и фристайлер Дмитрий Богачев.

Ведущий мероприятия — спортивный комментатор Артем Шмельков.

Межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни» — проект Благотворительного фонда «Под флагом добра», реализуемый в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, впервые прошел в 2021 году и уже становится традиционным. В 2023 году фестиваль пройдет в восьми городах.

Цель фестиваля — популяризация здорового образа жизни, реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей в трудной жизненной ситуации.

В фестивале участвуют команды и коллективы государственных специализированных школ города Таганрога: Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Таганрогская специальная школа №19»; Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Таганрогская специальная школа №1»; Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Матвеево-Курганская специальная школа-интернат»; Таганрогская городская общественная организация родителей детей инвалидов и инвалидов с детства «Мы есть»; Автономная некоммерческая организация города Таганрог «Луч надежды», коллективы Всероссийского общества родителей детей инвалидов Ростовской области и Всероссийского общества инвалидов города Таганрога.

Воспитанники – дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья примут участие в спортивных и творческих мастер-классах. Планируется, что в мероприятии примут участие более 200 детей.



Мероприятие начнется в 9.00 на стадионе «Форте Арена» и завершится в 14.00 выступлением артистов ростовского цирка. Фестиваль состоится при поддержке администрации Таганрога.

О ПРОЕКТЕ:

Межрегиональный фестиваль «Футбол – школа жизни» — это комплекс мероприятий адаптивно-спортивной направленности, включающей проведение инклюзивных футбольных турниров с целью социальной адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ нуждаются в индивидуальном подходе с учетом их физической подготовленности и сопутствующих заболеваний, именно в этой целевой группе занятия спортом и физической культурой крайне необходимы для улучшения здоровья и физического состояния и являются мощным стимулом личностного развития. Мероприятия Межрегионального фестиваля «Футбол – школа жизни» направлены на достижение результатов и целей, отраженных в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года» (на основе Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»).

Фестиваль «Футбол – школа жизни» проводится во взаимодействии и в сотрудничестве с региональными Департаментами физической культуры и спорта, Российским футбольным союзом, ведущими спортивными клубами России, некоммерческими организациями, родительскими сообществами, медицинской общественностью, волонтерскими объединениями. Специалисты системы образования, социальной и культурной сферы оказывают фестивалю консультационную и экспертную поддержку. «Футбол – школа жизни» – это турниры по мини-футболу с участием детей с ОВЗ и детей, находящихся в ТЖС из образовательных и социальных учреждений. В мастер-классах, эстафетах, развлекательных уроках и спортивных программах для досуга принимают участие известные спортсмены, мастера спорта, региональные тренеры и педагоги. В турнирах во время проведения фестиваля совместно со специалистами медицинской, социальной и образовательной сфер организуются видеоконференции, круглые столы и консультационные площадки с целью объединения, популяризации и развития лучших региональных практик и методик в области адаптивной физкультуры и спорта и вопросов реабилитации детей с ОВЗ.

Совместные усилия заслуженных врачей, известных спортсменов, футболистов, популярных музыкантов, танцоров и деятелей культуры – вот то, что делает фестиваль «Футбол – школа жизни» таким полезным и интересным для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также активное участие принимают волонтерские организации Таганрога.

Цель Межрегионального фестиваля «Футбол – школа жизни» — широкое вовлечение детей с ОВЗ в систематические занятия спортом, реализация их права на физическое развитие, физическое воспитание и образование, формирование и укрепление их здоровья, продление в перспективе их активного долголетия, развития способностей и таланта каждого ребенка.

Мероприятия фестиваля «Футбол – школа жизни» проводятся при поддержке Официального спонсора ОАО «РЖД».

