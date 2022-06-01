3 июня TUMI и Razer™ выпустят совместную коллекцию сумок с ограниченным тиражом

Этой весной международный бренд багажа и повседневных аксессуаров TUMI объединил усилия с Razer, ведущим мировым брендом для геймеров. Компании совместными усилиями превратили популярные сумки TUMI в специальную экипировку для геймеров, выпущенную ограниченным тиражом. В совместной продукции использованы превосходные инновации и дизайн TUMI наряду с культовой эстетикой компании Razer, которая входит в число самых узнаваемых брендов в мировом геймерском и киберспортивном сообществе.

Четыре долгожданных продукта, которые позволят TUMI заявить о себе в киберспортивной индустрии, будут выпущены 3 июня в 15:00 (UTC). Помимо лого и фирменной символики TUMI, каждое изделие будет украшено логотипом Razer в виде трехголовой змеи и характерным зеленым узором.

Универсальный чехол для 15-дюймовых ноутбуков защитит ценный аппарат геймера при переноске, а рюкзак Bozeman Sling станет идеальной сумкой для кабелей, портативного игрового оборудования и пр. Рюкзак Finch Backpack, оснащенный отделением для ноутбука с подкладкой, будет предназначен для переноски тяжелой техники. При помощи кармана Add-A-Bag геймеры смогут ставить рюкзак поверх 4-колесного чемодана для ручной клади с возможностью расширения, предназначенного для международных путешествий, получив таким образом полный комплект для путешествий. Этот чемодан с узнаваемым дизайном TUMI имеет уже полюбившиеся потребителям контуры на 19 градусов. Его корпус и подкладка изготовлены из переработанных материалов, что подчеркивает приверженность TUMI и Razer принципам устойчивого развития. Кроме того, чемодан оснащен портом USB-C, благодаря которому путешественники смогут пользоваться своей техникой на протяжении всего путешествия.

Всего в мире поступит в продажу по 1337 экземпляров каждого изделия из этой ограниченной коллекции. Цифра 1337, которая также читается как LEET (сокращение от англ. elite), была выбрана не случайно — геймеры и киберспортсмены используют ее для обозначения наиболее опытных игроков.

Два бренда совместно работали не только над коллекцией, но и над прогрессивной, футуристической кампанией, позволяющей оживить эту капсульную коллекцию. Компании создали видеоролик, действия которого разворачиваются в метавселенной. Видео со слоганом «Carry Hard» прославляет решимость геймеров вести свою команду к победе.

«Сотрудничество с Razer позволило нам погрузиться в удивительный мир киберспорта. Сегодня мы готовы предложить новые интересные продукты, полностью соответствующие настроению и духу геймерского сообщества, — заявил креативный директор компании TUMI Виктор Санц (Victor Sanz). — Нам близок образ жизни этих людей, ведь он напоминает то, как мы создаем нашу собственную продукцию, акцентируя внимание на различных аспектах жизни клиентов, и стремимся к тому, чтобы у них были только лучшие решения, которые помогут им достигать своих целей».

«Мы очень рады сотрудничеству с компанией TUMI в рамках этой эксклюзивной коллекции, — отметил Эдди Тэн (Addie Tan), заместитель директора по развитию бизнеса компании Razer. — Мы знаем, что наши фаны ведут активный образ жизни и иногда вынуждены перевозить с собой ценные боевые станции. Поэтому мы решили оснастить их высококачественным багажом, сочетающим удобство и функциональность, чтобы они продолжали побеждать даже в дороге».

Капсульная коллекция TUMI | Razer с ограниченным тиражом будет доступна в некоторых магазинах TUMI по всему миру, на сайтах TUMI.COM, Razer.com, в некоторых магазинах Razer в Китае и у отдельных специализированных ритейлеров, таких как TMall и JD (Китай).