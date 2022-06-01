3 июня TUMI и Razer™ выпустят совместную коллекцию сумок с ограниченным тиражом

Общество
1 июня 2022

Этой весной международный бренд багажа и повседневных аксессуаров TUMI объединил усилия с Razer, ведущим мировым брендом для геймеров. Компании совместными усилиями превратили популярные сумки TUMI в специальную экипировку для геймеров, выпущенную ограниченным тиражом. В совместной продукции использованы превосходные инновации и дизайн TUMI наряду с культовой эстетикой компании Razer, которая входит в число самых узнаваемых брендов в мировом геймерском и киберспортивном сообществе.

Четыре долгожданных продукта, которые позволят TUMI заявить о себе в киберспортивной индустрии, будут выпущены 3 июня в 15:00 (UTC). Помимо лого и фирменной символики TUMI, каждое изделие будет украшено логотипом Razer в виде трехголовой змеи и характерным зеленым узором.

Универсальный чехол для 15-дюймовых ноутбуков защитит ценный аппарат геймера при переноске, а рюкзак Bozeman Sling станет идеальной сумкой для кабелей, портативного игрового оборудования и пр. Рюкзак Finch Backpack, оснащенный отделением для ноутбука с подкладкой, будет предназначен для переноски тяжелой техники. При помощи кармана Add-A-Bag геймеры смогут ставить рюкзак поверх 4-колесного чемодана для ручной клади с возможностью расширения, предназначенного для международных путешествий, получив таким образом полный комплект для путешествий. Этот чемодан с узнаваемым дизайном TUMI имеет уже полюбившиеся потребителям контуры на 19 градусов. Его корпус и подкладка изготовлены из переработанных материалов, что подчеркивает приверженность TUMI и Razer принципам устойчивого развития. Кроме того, чемодан оснащен портом USB-C, благодаря которому путешественники смогут пользоваться своей техникой на протяжении всего путешествия.

Всего в мире поступит в продажу по 1337 экземпляров каждого изделия из этой ограниченной коллекции. Цифра 1337, которая также читается как LEET (сокращение от англ. elite), была выбрана не случайно — геймеры и киберспортсмены используют ее для обозначения наиболее опытных игроков.

Два бренда совместно работали не только над коллекцией, но и над прогрессивной, футуристической кампанией, позволяющей оживить эту капсульную коллекцию. Компании создали видеоролик, действия которого разворачиваются в метавселенной. Видео со слоганом «Carry Hard» прославляет решимость геймеров вести свою команду к победе.

«Сотрудничество с Razer позволило нам погрузиться в удивительный мир киберспорта. Сегодня мы готовы предложить новые интересные продукты, полностью соответствующие настроению и духу геймерского сообщества, — заявил креативный директор компании TUMI Виктор Санц (Victor Sanz). — Нам близок образ жизни этих людей, ведь он напоминает то, как мы создаем нашу собственную продукцию, акцентируя внимание на различных аспектах жизни клиентов, и стремимся к тому, чтобы у них были только лучшие решения, которые помогут им достигать своих целей».

«Мы очень рады сотрудничеству с компанией TUMI в рамках этой эксклюзивной коллекции, — отметил Эдди Тэн (Addie Tan), заместитель директора по развитию бизнеса компании Razer. — Мы знаем, что наши фаны ведут активный образ жизни и иногда вынуждены перевозить с собой ценные боевые станции. Поэтому мы решили оснастить их высококачественным багажом, сочетающим удобство и функциональность, чтобы они продолжали побеждать даже в дороге».

Капсульная коллекция TUMI | Razer с ограниченным тиражом будет доступна в некоторых магазинах TUMI по всему миру, на сайтах TUMI.COM, Razer.com, в некоторых магазинах Razer в Китае и у отдельных специализированных ритейлеров, таких как TMall и JD (Китай).

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Политика

Как изменится облик Казахстана после реформ президента Токаева?

Общество

В «Аптекарском огороде» высажена роза в честь Барбары Стрейзанд

Мир

Дхарсоно Хартоно стал лауреатом премии YPO Global Impact Award 2022 года

Мир

Новейший солнечный модуль на базе 210 мм Risen Energy представили на выставке Intersolar Europe 2022