Как лень влияет на нашу жизнь

Лениться временами позволяет себе каждый из нас: подольше поваляться с утра в постели, предпочесть уборке сериал, отложить задачи на потом и просто ничего не делать. Учёные считают состояние лени даже полезным, но в меру и иногда. Для любителей полениться в календаре праздников целых два дня: 15 июля — День русской лени, 20 августа — Всемирный день лени.

«Лень — двигатель прогресса» — часто приходится слышать эту фразу. Ведь многие изобретения были сделаны из-за лености и нежелания тратить время на какие-то действия. Химику-технологу Виктору Миллзу не особо нравилось менять пелёнки своим внукам, и он изобрёл одноразовые подгузники — всем известные Pampers.

Машинистка Грэм Бетт, чтобы не перепечатывать весь лист из-за одной ошибки, придумала замазывать её белой краской и стала первой, кто начал продавать корректоры. А британский микробиолог Александр Флеминг никак не находил времени и желания, чтобы прибраться на своём рабочем столе. В какой-то момент учёный обнаружил там забытую чашку Петри с бактериями стафилококками, в которой завелась плесень, уничтожившая ряд бактерий. Это открытие способствовало изобретению пенициллина.

«Я всегда буду искать ленивого человека для сложной работы, потому что он найдёт множество лёгких путей для решения поставленной задачи», — сказал как-то основатель Microsoft Билл Гейтс.

Лень позволяет нам отдохнуть и восстановиться, заняться саморефлексией, проявить находчивость и изобретательность. Но лень может стать причиной упущенных возможностей, снижения качества жизни и продуктивности. Исследование нейрофизиологов Бостонского университета показало, что безделье и праздный образ жизни ускоряют процесс старения мозга. Эксперимент длился 20 лет, в нём приняли участие около полутора тысяч человек.

«В природе ничто не происходит просто так. И чувство лени тоже не появляется от вредности характера, не заводится от плохой погоды и не возникает потому, что так сошлись звёзды, — пишет в одной из своих статей кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут. — За ленью и прокрастинацией порой скрывается необходимость восстановиться, найти смысл, побороть неуверенность в себе. Когда мы закрываем эти потребности, то получаем новые возможности для самореализации и проживаем более приятную и счастливую жизнь».

Лень — это состояние, которое сигнализирует нам, когда «что-то идёт не так». Чтобы одолеть лень, нужно разбираться с её причинами. Если вы просто устали, подарите себе отдых. Если лень связана с пугающим объёмом задач, попробуйте их распределить по приоритетности. Найдите ответ на самый главный вопрос — «Чего я хочу на самом деле?» — и тогда не придётся искать силы и желания на то, чтобы действовать.