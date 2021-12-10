360 Smart Life: бытовые роботы-пылесосы на выставке Nobel Vision. Форум и выставка «Открытые инновации 2.0»

7 декабря в Инновационном центре «Сколково» прошел форум «Нобелевское видение Открытые инновации 2.0». За последние девять лет он стал одной из ведущих дискуссионных площадок в сфере инноваций, как в стране, так и в мире. Здесь представлены основные тенденции и достижения в области инновационной экономики.

360 Smart Life Group, как одна из представителей инновационных компаний Китая, приняла участие в выставке. Компания представила свои продукты серий C и S, а именно роботы-пылесосы, которые привлекли большое внимание аудитории.

360 Smart Life применяет передовую технологию автоматизированного управления для роботов-пылесосов, которая придает продуктам более четкое восприятие окружающей среды и контроль движения. Именно ей принадлежит ведущая роль в продвижении ключевых преимуществ продукта: пылесос «не потеряется» и «не натолкнется на мебель».

Кроме аппаратной части мобильное приложение 360 Smart Life находится на передовом для этой индустрии уровне с такими функциями, как «запретная зона», «многоэтажное взаимодействие» и «уборка заданных участков».

Компания 360 Smart Life активно расширяет свой бизнес в России с 2019 года и достигла впечатляющих результатов. Благодаря усилиям, приложенным в прошлом году, сейчас робот-пылесос бренда 360 занимает 5% местного рынка (источник: GfK Data). В то же время 360 Smart Life выиграла тендер на покупку бренда «умного дома» крупнейшего российского поставщика услуг, и ожидается, что ее роботы-пылесосы появятся в более чем 1500 офлайн-магазинах.

Ведущий поставщик интеллектуального оборудования, 360 Smart Life стремится создать безопасную и разумную жизнь для людей во всем мире. «Благодаря нашему преимуществу в области искусственного интеллекта и облачной технологии, компания 360 Smart Life осуществила революционные инновации в своих продуктах — детских часах и видеодомофонах, — и реализовала экспериментальные инновации в смарт-камерах, автомобильных видеорегистраторах, роботах-пылесосах и других продуктах, чтобы и в дальнейшем удовлетворять потребности пользователей. Мы стремимся предоставить пользователям в Китае и России ощущение комфортной жизни в смарт-окружении», — сказал Юрий Кацияев, представитель 360 Smart Life от diHouse, выступая на промо-конференции.

В будущем 360 Smart Life продолжит фокусироваться на семейных сценариях и предложит еще большему количеству пользователей ощущение безопасной и здоровой жизни со смарт-устройствами.

360 Smart Life Group — бизнес-группа под управлением 360, специализирующаяся на исследованиях и разработках интеллектуальных устройств и IoT-решений. Компания стремится создать безопасную и разумную жизнь для людей во всем мире и разработала множество успешных смарт-продуктов в области домашней безопасности, умного дома, умных переносных устройств, умных путешествий, безопасных сообществ и т. д.

Между тем, 360 Smart Life Group предложила конкурентоспособные IoT-решения для компаний, работающих в сфере смарт-ритейла, облачных платформ для видео и управления гостиничными апартаментами за счет объединения мощных функций 360 Security Brain с бизнес-сценариями.