4 из 12 лидеров в области кибербезопасности прошли EPR-тест от AV-Comparatives

Независимая лаборатория по тестированию решений для информационной безопасности AV-Comparatives, сертифицированная по стандарту ИСО, присудила Check Point, ESET, Kaspersky и Palo Alto Networks награды за выдающиеся результаты теста на предотвращение и устранение киберугроз для конечных точек (EPR, XDR) за 2023 год.

Awarded Vendors EPR_CyberRisk_Quadrant_2023 AV-Comparatives

Перед лицом современных растущих киберугроз компания AV-Comparatives подтвердила устойчивость, адаптивность и инновационность решений, предлагаемых этими лидерами отрасли.

«EPR-тест наглядно демонстрирует устойчивость и адаптивность нашей отрасли к киберугрозам. Мы признаем лидеров отрасли и выступаем за постоянные инновации в области кибербезопасности», — отметил директор и основатель AV-Comparatives Андреас Клементи (Andreas Clementi).

Результаты EPR-теста представляют собой максимальную комплексность и сложность оценки корпоративной информационной безопасности, поскольку они раскрывают степень готовность различных решений к предотвращению и обнаружению целевых кибератак и реагированию на

Достойная похвалы прозрачность, продемонстрированная компаниями Check Point, ESET, Kaspersky и Palo Alto Networks — четырьмя из двенадцати поставщиков, прошедших тестирование, — дает редкую возможность заглянуть «на кухню» динамичного мира киберзащиты. Их миссия выходит за рамки предложения продуктов: они выступают за создание безопасной и информированной цифровой среды, побуждая других вступить в этот открытый диалог и стать участниками процесса постоянного совершенствования. Этот дух открытости не только помог им завоевать доверие пользователей, но и повысил планку ответственности в отрасли в целом.

К сожалению, остальные восемь поставщиков предпочли не раскрывать своих результатов тестирования. AV-Comparatives призывает их пересмотреть свою позицию и уделить повышенное внимание прозрачности при тестировании в будущем, поскольку это способствует росту и укреплению доверия в эпоху цифровых технологий.

AV-Comparatives применяет метод тестирования корпоративных решений EPR CyberRisk Quadrant™ для анализа их эффективности с точки зрения предотвращения вторжений, расчета экономии средств, оценки затрат на закупку и эксплуатационных расходов. Результаты тестирования являются источником ценной информации об уникальных возможностях ведущих решений для предотвращения и устранения киберугроз для конечных точек и об эффективности этих решений в борьбе со сложными и развивающимися киберугрозами.