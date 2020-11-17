4-й семинар «Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher»проходит в онлайн-режиме

Мир
17 ноября 2020

4-й семинар «Beltand Road Teenager Maker Camp & Teacher», совместно организованный Китайской ассоциацией по науке и технике (CAST), Министерством науки и техники Китайской Народной Республики (MOST) и Муниципальным народным правительством города Чунцина, проводится с октября по 24 ноября 2020 года при активной поддержке IAP SEP, ECOSF и NASAC. Это грандиозное мероприятие, впервые проводимое в режиме онлайн, включает в себя широкий спектр интересных практических занятий, таких как научные онлайн-курсы, научно-образовательный форум, выступления ведущих ученых, прямые трансляции из китайских университетов, средних школ и научно-исследовательских институтов, научный симпозиум и научно-популярная передача, а также культурно-зрелищные мероприятия из разных стран. На данный момент к участию в этом мероприятии привлечено более 86 тысяч человек из 52 стран, регионов и международных организаций по всему миру.

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