4 лайфхака, которые помогут в воспитании детей

Чтобы стать хорошим врачом, необходимо учиться 6 лет в университете, 3 года в ординатуре, много лет практиковать и всю жизнь оттачивать свои профессиональные навыки. В родительстве часто происходит по-другому: сначала мы сталкиваемся с практической частью и уже потом приступаем к теории. Мы начинаем читать специальную литературу после первых истерик и непослушания, когда понимаем, что маленький человек нами манипулирует и мы никак не можем найти к нему подход.

Мы не учимся заранее быть родителями. Тем временем мама и папа — самая сложная профессия, изучение нюансов которой — не просто желание, а даже необходимость. Советский педагог, академик Шалва Амонашвили говорит, что «воспитание не имеет обратного пути». Все наши действия будут иметь последствия. Поэтому стоит задуматься о том, что поможет выстроить правильные взаимоотношения родителей с ребёнком и ребёнка с миром.

Объективность

Если не давать детям возможности рисковать, слишком быстро приходить к ним на помощь, восторгаться ими по всякому поводу — такая на первый взгляд безобидная забота помешает развитию самостоятельности и лидерских качеств.

Поэтому важно объективно оценивать опасность тех или иных действий для ребёнка, его достижения и неудачи, таким образом воспитывая в подрастающем человеке здоровую психику и правильное самовосприятие.

Мэй Маск никогда не кружила над своими детьми, не расписывала по минутам их жизни, не проверяла домашние задания: «Я не вмешивалась в их жизни. У меня просто не было на это времени».

Дети помогали ей с ведением бизнеса. Это в свою очередь развило в них чувство независимости и рабочую этику.

Правильный баланс между «хорошо» и «плохо»

Если общаться с детьми непоследовательно, это приведёт к нечёткому пониманию мира. Внезапное раздражение, как и спонтанная любовь, создаёт сложность в восприятии мира. Именно чётко обозначенные правила поведения, которым следуют все члены семьи, помогут ребёнку сориентироваться, что хорошо, а что плохо.

«Когда ты выстраиваешь ребёнку определённые рамки и сам их соблюдаешь, проблем не возникнет. К ребёнку нужно относиться с уважением, с пониманием того, что он человек, пусть ещё и не взрослый», — говорит в одном из интервью супермодель, филантроп и многодетная мама Наталья Водянова.

Каждый ребёнок уникален и у него свой путь

«Главная беда современного ребёнка в тщеславных родителях. Когда мне говорят: «Я своего сына в два года начал учить читать», я отвечаю: «Ну и дурак!» Зачем это нужно? Он в два года ещё не может этого делать. Его мозг к этому не готов», — пишет российский учёный в области нейронауки и психолингвистики Татьяна Черниговская.

Родителям стоит помогать ребёнку и предлагать ему максимальный выбор возможностей. У каждого из детей есть предназначение. Важно, чтобы ребёнок сам его нашёл и научился понимать, что ему интересно, а что нет.

Родители — лучший пример для своего ребёнка

Кандидат психологических наук Валерий Гут в своей статье для издания «Лиза» говорит о том, что от атмосферы в семье напрямую зависит дальнейшая жизнь ребёнка: «Семья оказывает на ребёнка гораздо большее воздействие, чем его одноклассники, друзья и педагоги. Поведение родителей по отношению к другим людям являются наглядным примером для подражания. А то, как они взаимодействуют с чадом, формирует его восприятие себя как личности».

Он советует транслировать любовь и заботу и на личном примере показывать, «как быть счастливой, эмоционально устойчивой, гармоничной личностью. Именно ваше поведение, а не слова — решающий фактор».

У каждого родителя есть богатый жизненный опыт, состоящий из наблюдений, общения с разными людьми, чтения книг и умения применять это всё на практике. Именно этот опыт поможет ребёнку в восприятии мира.

И главное, если в общении с детьми мы будем видеть будущие возможности ребёнка, проявлять интерес и воспитательную мудрость, то обе стороны будут наслаждаться процессом воспитания и получать от него ценные плоды.