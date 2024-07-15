Yaber представила новые модели проекторов

В то время как мир с нетерпением ждет Олимпийских игр 2024 в Париже, ажиотаж витает в воздухе. Чтобы полностью погрузиться в это глобальное зрелище, компания Yaber, первопроходец в сфере развлекательных проекторов, советует обновить развлекательную систему и наслаждаться каждым моментом в блестящей четкости и ярких цветах.

Yaber Entertainment Projector (PRNewsfoto/YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED)

Проектор Yaber K2s — это революционный продукт для максимальных впечатлений от домашнего кинотеатра. Как отмечает компания, благодаря яркости 800 люменов ANSI и разрешению дисплея 1080p при 60 Гц на этом проекторе можно будет увидеть парижскую Олимпиаду 2024 у себя в гостиной в беспрецедентных деталях. Представьте, что вы смотрите захватывающий спринт с такой четкостью, что видны капли пота на лицах спортсменов. С поддержкой звука JBL и Dolby и большим размером проекции каждый момент вызывает больше восторга.

Для тех, кому нужна универсальность, проектор Yaber V12 — это идеальное решение. Яркость 700 люменов ANSI, разрешение 1080P, поддержка Dolby, мгновенный доступ к Netflix, YouTube, Prime Video и другим приложениям, а также съемная подставка обеспечивают яркие изображения для просмотра игр на открытом воздухе и для домашних развлечений.

Две недели назад компания Yaber выпустила портативные проекторы T2 и T2 Plus, которые идеально подходят для просмотра фильмов и игр на открытом воздухе. Двойные динамики JBL и поддержка Dolby Audio в проекторах серии T2 обеспечивают зрителям захватывающие впечатления от просмотра, как на стадионе.

Благодаря диапазону размеров проекции от 40 до 120 дюймов и интеллектуальным технологиям автокоррекции проектор легко демонстрирует четкие изображения на неровных поверхностях, например на кузове фургона для кемпинга. Портативная конструкция этого проектора со встроенными батареями делает его более удобным в дороге, чем большой телевизор.